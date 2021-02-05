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Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров
Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров
Снегопад, который начался в Москве днем в четверг и продолжился ночью, принес до пяти миллиметров осадков, сугробы выросли до 35 сантиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:05
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александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Снегопад, который начался в Москве днем в четверг и продолжился ночью, принес до пяти миллиметров осадков, сугробы выросли до 35 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.В пятницу жителей столицы ожидает облачная погода и до минус 11 градусов. За день выпадет незначительное количество снега — в пределах одного-двух миллиметров.Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.Накануне синоптики сообщили, что на регион надвигаются рекордные холода.
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александр синенков, погода, москва, общество

Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров

08:05 05.02.2021 (обновлено: 09:20 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУборка снега у здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Москве
Уборка снега у здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Снегопад, который начался в Москве днем в четверг и продолжился ночью, принес до пяти миллиметров осадков, сугробы выросли до 35 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
В пятницу жителей столицы ожидает облачная погода и до минус 11 градусов. За день выпадет незначительное количество снега — в пределах одного-двух миллиметров.
Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Накануне синоптики сообщили, что на регион надвигаются рекордные холода.
Пречистенская аптека в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 15:26
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