https://ria.ru/20210205/moskva-1596110311.html

Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров

Сугробы в Москве за сутки выросли до 35 сантиметров

Снегопад, который начался в Москве днем в четверг и продолжился ночью, принес до пяти миллиметров осадков, сугробы выросли до 35 сантиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:05

2021-02-05T08:05

2021-02-05T09:20

александр синенков

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593200903_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f2b4945763c60506805e365ab09e33b.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Снегопад, который начался в Москве днем в четверг и продолжился ночью, принес до пяти миллиметров осадков, сугробы выросли до 35 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.В пятницу жителей столицы ожидает облачная погода и до минус 11 градусов. За день выпадет незначительное количество снега — в пределах одного-двух миллиметров.Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.Накануне синоптики сообщили, что на регион надвигаются рекордные холода.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, общество