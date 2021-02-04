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Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы
Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы
Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:17
2021-02-04T11:30
евгений тишковец
погода
москва
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ночью будет минус 21-26 (по области до минус 29), днем — минус 15-20 градусов. Во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем."Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля", — отметил Тишковец.Холодать начнет уже в конце этой недели: в пятницу столбики термометров опустятся до минус девяти-четырнадцати, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Местами пройдет снег.
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евгений тишковец, погода, москва, общество

Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы

09:17 04.02.2021 (обновлено: 11:30 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапкоЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапко
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится плюс включается радиационное выхолаживание", — сказал синоптик.

Ночью будет минус 21-26 (по области до минус 29), днем — минус 15-20 градусов. Во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем.
"Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля", — отметил Тишковец.
Холодать начнет уже в конце этой недели: в пятницу столбики термометров опустятся до минус девяти-четырнадцати, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Местами пройдет снег.
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