https://ria.ru/20210204/moskva-1595955850.html
Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы
Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы
Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T09:17
2021-02-04T09:17
2021-02-04T11:30
евгений тишковец
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595977551_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_0805e4256c3a19537f262c0b4075cbf0.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ночью будет минус 21-26 (по области до минус 29), днем — минус 15-20 градусов. Во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем."Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля", — отметил Тишковец.Холодать начнет уже в конце этой недели: в пятницу столбики термометров опустятся до минус девяти-четырнадцати, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Местами пройдет снег.
https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595977551_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_142c3567bc720f7fd5c6c35ecd85c3e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, погода, москва, общество
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В понедельник и вторник выйдет скандинавский циклон, северная тяга ветров сохранится плюс включается радиационное выхолаживание", — сказал синоптик.
Ночью будет минус 21-26 (по области до минус 29), днем — минус 15-20 градусов. Во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем.
"Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля", — отметил Тишковец.
Холодать начнет уже в конце этой недели: в пятницу столбики термометров опустятся до минус девяти-четырнадцати, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Местами пройдет снег.