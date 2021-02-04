https://ria.ru/20210204/moskva-1595955850.html

Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы

Москвичам пообещали первые за десять лет настоящие морозы

Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T09:17

2021-02-04T09:17

2021-02-04T11:30

евгений тишковец

погода

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Москвичей на следующей неделе ждут морозы, каких не было десять лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ночью будет минус 21-26 (по области до минус 29), днем — минус 15-20 градусов. Во вторник температура достигнет "глубочайшего дна", морозы окрепнут до минус 20-30 ночью и минус 16-21 днем."Это супераномальный холод, с температурным фоном на 15-20 градусов ниже климатической нормы февраля", — отметил Тишковец.Холодать начнет уже в конце этой недели: в пятницу столбики термометров опустятся до минус девяти-четырнадцати, в субботу ночью — до минус 15-20, днем — до минус 12-17. Местами пройдет снег.

https://ria.ru/20210202/pogoda-1595687565.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, москва, общество