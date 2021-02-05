https://ria.ru/20210205/mishustin-1596111664.html

Мишустин оценил цифровые решения при оказании госуслуг

Мишустин оценил цифровые решения при оказании госуслуг

Цифровые решения при оказании государственных услуг стали связующим звеном в условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, это был вызов, но Россия... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:30

2021-02-05T08:30

2021-02-05T10:02

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

казахстан

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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Цифровые решения при оказании государственных услуг стали связующим звеном в условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, это был вызов, но Россия оказалась к нему готова, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Очень важно было продолжать предоставлять людям государственные услуги, не подвергая их рискам заражения. В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это был иной вызов для государства, и мы оказались к нему готовы", - заявил Мишустин в пятницу на пленарной сессии Almaty Digital Forum 2021 в Казахстане.

https://ria.ru/20201020/valday-1580678582.html

россия

казахстан

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коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, казахстан