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Минобороны планирует дополнительно закупить гиперзвуковое оружие
Минобороны планирует дополнительно закупить гиперзвуковое оружие
Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провёл министр обороны России Сергей... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:22
2021-02-05T17:48
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей шойгу
реутов
безопасность
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РЕУТОВ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу."Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" в подмосковном Реутове.По словам министра, "на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности"."Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", - сказал Шойгу.Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей шойгу, реутов, безопасность

Минобороны планирует дополнительно закупить гиперзвуковое оружие

12:22 05.02.2021 (обновлено: 17:48 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководителями ряда крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса страны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководителями ряда крупнейших корпораций оборонно-промышленного комплекса страны - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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РЕУТОВ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" в подмосковном Реутове.
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По словам министра, "на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности".
"Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", - сказал Шойгу.
Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей ШойгуРеутовБезопасность
 
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