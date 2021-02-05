https://ria.ru/20210205/minoborony-1596149655.html
Минобороны планирует дополнительно закупить гиперзвуковое оружие
Минобороны планирует дополнительно закупить гиперзвуковое оружие
Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провёл министр обороны России Сергей... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:22
2021-02-05T12:22
2021-02-05T17:48
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей шойгу
реутов
безопасность
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РЕУТОВ (Московская обл.), 5 фев - РИА Новости. Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу."Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им Вооружённых сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении", - сказал Шойгу на совещании, которое прошло на базе АО "Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения" в подмосковном Реутове.По словам министра, "на основании расчётов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности"."Сегодня обсудим предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для выполнения поставленной задачи", - сказал Шойгу.Далее совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме.
https://ria.ru/20210129/rakety-1595155441.html
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей шойгу, реутов, безопасность