https://ria.ru/20210205/mat-1596167994.html

В соцсетях стало больше мата после его запрета

В соцсетях стало больше мата после его запрета

Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:43

2021-02-05T13:43

2021-02-05T16:32

россия

медиалогия

twitter

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии".Так, в первые два дня пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram сделали более 646 тысяч публикаций с использованием ненормативной лексики.При этом первые два рабочих дня прошлого года в тех же соцсетях зафиксировали лишь 426,5 тысячи нецензурных постов.Первого февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающим 500 тысяч человек в сутки. Владельцев ресурсов обязали в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который подпадает и обсценная лексика.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/mat-1595505113.html

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россия, медиалогия, twitter, общество