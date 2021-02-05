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В соцсетях стало больше мата после его запрета
В соцсетях стало больше мата после его запрета
Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии". РИА Новости, 05.02.2021
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россия
медиалогия
twitter
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии".Так, в первые два дня пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram сделали более 646 тысяч публикаций с использованием ненормативной лексики.При этом первые два рабочих дня прошлого года в тех же соцсетях зафиксировали лишь 426,5 тысячи нецензурных постов.Первого февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающим 500 тысяч человек в сутки. Владельцев ресурсов обязали в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который подпадает и обсценная лексика.
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россия, медиалогия, twitter, общество

В соцсетях стало больше мата после его запрета

13:43 05.02.2021 (обновлено: 16:32 05.02.2021)
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев РИА Новости. Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии".
Так, в первые два дня пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram сделали более 646 тысяч публикаций с использованием ненормативной лексики.
При этом первые два рабочих дня прошлого года в тех же соцсетях зафиксировали лишь 426,5 тысячи нецензурных постов.
Первого февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающим 500 тысяч человек в сутки. Владельцев ресурсов обязали в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который подпадает и обсценная лексика.
Страница социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:03Сказано в эфире
Эксперт назвал причину, которая может помешать блокировке мата в соцсетях
 
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