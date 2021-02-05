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В соцсетях стало больше мата после его запрета
В соцсетях стало больше мата после его запрета
Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:43
2021-02-05T13:43
2021-02-05T16:32
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в соцсетях после введения запрета на ее использование, сообщил РБК со ссылкой на исследование "Медиалогии".Так, в первые два дня пользователи "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Instagram сделали более 646 тысяч публикаций с использованием ненормативной лексики.При этом первые два рабочих дня прошлого года в тех же соцсетях зафиксировали лишь 426,5 тысячи нецензурных постов.Первого февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях с числом пользователей, превышающим 500 тысяч человек в сутки. Владельцев ресурсов обязали в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который подпадает и обсценная лексика.
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