https://ria.ru/20210205/lukyanchuk-1596125683.html

Сергей Лукьянчук: дипкурьер – можно сказать, уникальная профессия

Сергей Лукьянчук: дипкурьер – можно сказать, уникальная профессия

День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, отмечается в первую субботу февраля. О сложной и опасной профессии дипкурьера, а также... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:30

2021-02-05T11:30

2021-02-05T11:30

сергей лукьянчук

день памяти дипкурьеров

россия

интервью

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День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей, отмечается в первую субботу февраля. О сложной и опасной профессии дипкурьера, а также о том, кто может справиться с такой работой, и как дипломатическо-курьерская связь функционирует в условиях пандемии коронавируса, рассказал в интервью РИА Новости директор Департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Сергей Лукьянчук.– Сергей Николаевич, 5 февраля сотрудники МИД России традиционно отмечают День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия проводят российские дипломаты в этот день?– День памяти приурочен к тем трагическим событиям, которые произошли 5 февраля 1926 года на территории Латвии в вагоне поезда, следовавшего из Москвы в Ригу. В тот день вооруженные бандиты напали на дипкурьеров с целью захвата дипломатической почты. Дипкурьеры сумели отразить нападение бандитов, но ценой спасенной дипломатической почты стала жизнь одного из первых дипкурьеров советской России Теодора Нетте. В нынешнем году наш Департамент отмечает 95-ю годовщину подвига наших товарищей. В этот день дипломатические курьеры приходят с женами, детьми, мы показываем экспозицию, чтобы они видели, где работают их мужья, отцы и деды, и какую важную миссию они выполняют. Это даже можно рассматривать как потомственную эстафету: у нас и внуки дипкурьеров работают – и продолжают с честью выполнять работу, которую делали их отцы и деды.– Не могли бы вы вспомнить другие случаи, когда дипломатические курьеры совершали подвиги при исполнении должностных обязанностей?– К сожалению, в наши дни во многих странах земного шара сохраняется сложная политическая и криминогенная обстановка, требующая от дипкурьеров выдержки и умения принимать правильные решения. Так, в 2006 году при доставке дипломатической почты из аэропорта в генконсульство России в Рио-де-Жанейро микроавтобус, в котором находились дипкурьеры Вадим Федин и Владимир Нефедов, подвергся атаке со стороны вооруженных бандитов. Отдав свои личные вещи и тем самым отвлекая внимание грабителей, рискуя жизнью, они сумели оторваться от погони. В той ситуации наши дипкурьеры сохранили неприкосновенность дипломатической почты, за что были отмечены государственными наградами.– Есть ли у вас данные о том, сколько всего дипломатических курьеров погибли за эти годы?– При исполнении служебных обязанностей погибли 17 человек, в годы Великой Отечественной войны в составе вооруженных сил – 5 человек, репрессированы были более 10 человек.– Как повлияла эпидемия COVID-19 на вашу работу? Стала ли работа сложнее? Увеличились ли сроки доставки?– Безусловно, пандемия в полной мере повлияла не только на нашу работу, но на все процессы на земном шаре. Перебои в воздушном и железнодорожном сообщении существенно повлияли на логистику доставки дипломатической почты.Сейчас мы работаем в ручном режиме, буквально "с чистого листа". Опираемся на данные Минтранса и информацию, которую получаем круглосуточно из наших загранучреждений. К сожалению, все это затягивает сроки доставки дипломатической почты. Вместе с тем, ее объемы в прошлом году по сравнению в 2019 годом увеличились. Такая потребность имеется. Где-то везем с запасом консульские бланки и все, что необходимо для наших загранучреждений, так как не знаем, как будут развиваться события дальше.– Насколько изменилась работа дипломатических курьеров за последние десятилетия, в частности, с появлением новых информационных технологий?– Несмотря на широкое использование радио- и космической связи, информационных технологий и других достижений научно-технического прогресса, дипломатическая почта по-прежнему остается самой надежной связью между центром и нашими загранучреждениями. Прекрасно известно, что расшифровка послания требует времени, а то, что передано из рук в руки, читает только тот, кто это должен видеть. Так что без дипломатической почты я не вижу, чтобы в ближайшее время было бы возможно обойтись, и подтверждение тому – столетний юбилей нашего департамента в 2018 году.– Учитывая важность работы дипломатических курьеров, какие качества для них важны? Как попадают на эту работу?– Дипломатический курьер должен, прежде всего, быть здоровым, потому что дипкурьер получает большие нагрузки – это смена часовых и климатических поясов, перелеты, физические нагрузки, смена воды и пищи. Все это изнашивает организм. Недаром в нашем департаменте работали выдающиеся спортсмены – олимпийские чемпионы и чемпионы мира. На сегодняшний день в департаменте работает олимпийский чемпион Михаил Неструев. В прошлом многие видные футболисты также были дипкурьерами – например, Владимир Шабров, Юрий Вшивцев, Владимир Бреднев, Виктор Круглов, и наши диппредставительства старались "подгадать" их приезд под проведение футбольных турниров между посольствами.Безусловно, как к носителям государственной тайны к дипкурьерам предъявляются такие требования, как наличие высшего образования, служба в вооруженных силах и, учитывая оперативность работы, московская прописка, потому как зачастую приходится по звонку, в максимально сжатые сроки, выполнять задачи, поставленные перед департаментом. Думаю, это основные качества, которыми должен обладать дипломатический курьер. Мы гордимся доверием, которое нам оказывает министр и наше руководство.– В чем, на ваш взгляд, состоит уникальность профессии дипкурьера?– Будучи дипкурьером и имея желание развиваться, можно сделать и дальнейшую дипломатическую карьеру: некоторые дипкурьеры продолжают работу в качестве дипломатов, повышают свой уровень в Дипломатической академии и по ее окончании уезжают в длительные загранкомандировки в качестве младших дипломатов.Дипкурьер – это редкая, можно сказать, уникальная профессия. Хотел бы процитировать известного дипломата, академика Ивана Михайловича Майского: "В сложном механизме международной дипломатии есть одно звено, которое, на первый взгляд, кажется очень второстепенным, но которое на самом деле является весьма важным для успешного функционирования министерств иностранных дел и посольств. Это звено – дипломатические курьеры. Они не пишут нот и не ведут переговоров, но без их четкой бесперебойной работы министрам и послам было бы трудно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/kurer-1596018546.html

https://ria.ru/20210205/dipkurer-1595802195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лукьянчук, день памяти дипкурьеров, россия, интервью