https://ria.ru/20210205/dipkurer-1595802195.html

День памяти дипкурьеров

День памяти дипкурьеров

5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дата выбрана неслучайно –в... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:29

2021-02-05T02:29

2021-02-05T02:29

день памяти дипкурьеров

россия

справки

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5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Дата выбрана неслучайно –в этот день в 1926 году совершил свой подвиг один из первых дипломатических курьеров советской России Теодор Нетте. Дипломатический курьер – это человек, который регулярно доставляет дипломатическую почту между министерством иностранных дел своей страны и его посольствами, консульствами и другими дипломатическими миссиями за рубежом. Он не просто доставляет диппочту, которая бывает секретной и несекретной, но и обеспечивает ее конфиденциальность от имени государства.Из исторических источников можно узнать, что первое известное на сегодняшний день летописное упоминание об отправке на Руси вестника с дипломатическим поручением относится к 885 году, времени правления князя Олега.В X веке летописи стали называть таких вестников "гонцами" от глагола "гонити" (гнать, преследовать). Кроме слова "гонец" в значении "дипломатический курьер", использовались словосочетания "скорый гонец", "нарочный гонец", "чрезвычайный гонец".До XVII столетия постоянных русских дипломатических представителей за рубежом не было. В случае необходимости посылался доверенный князя или государя, которого называли "солъ" или "посолъ", что являлось синонимами. Сами послы по своему значению делились на три категории: "послы великие" (т.е. послы в современном понимании), "легкие послы" (т.е. посланники) и "гонцы" (т.е. дипломатические курьеры).Появление постоянных дипломатических представителей за рубежом, а также развитие регулярного почтового дела снизило профессиональное значение гонцов. Послам стало дешевле посылать свои донесения по почте, созданной главой Посольского приказа Афанасием Ординым-Нащокиным, и только в чрезвычайных случаях они пользовались услугами дипломатических курьеров – так стали называть гонцов в последней трети XVII века. Дипломатические курьеры обычно выбирались из свиты посла или его приближенных. Во времена правления императора Павла I и до Октябрьской революции посольские депеши пересылались с фельдъегерями созданного им же Курьерского корпуса. С первых дней Советской власти обязанности дипломатических курьеров выполнялись сотрудниками НКИД (Народный комиссариат по иностранным делам), которые с 27 августа 1918 года были официально подчинены Столу дипкурьеров. В 1919 году служба стала называться "Отдел виз и дипкурьеров", а в 1921 году она вошла в Управление делами НКИД и получила наименование "Часть дипкурьеров".С 1921 по 1922 год вышло пять законов, регламентирующих провоз дипломатической почты. К этому времени сложились единые требования, предъявляемые к упаковке дипломатических вализ (принятый в дипломатическом праве термин, означающий единицу багажа или груза), оформлению курьерских листов, паспортов.Как самостоятельное структурное подразделение Отдел дипкурьерской связи начал функционировать с 1931 года, подчиняясь непосредственно одному из членов Коллегии комиссариата.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) Отдел дипломатической связи ни при каких обстоятельствах не прерывал своей работы. Дипкурьеры продолжали доставлять дипломатическую почту, при этом многократно пересекая линии фронта на боевых самолетах, советских и союзнических военно-транспортных судах.После 1946 года, в связи с реорганизацией НКИД в Министерство иностранных дел СССР, Отдел дипсвязи стал называться "Отделом дипломатическо-курьерской связи".В 1992 году отдел уже в качестве Управления дипломатическо-курьерской связи был включен в Департамент по административным вопросам МИД РФ. В июне 1996 года управление было преобразовано в самостоятельное подразделение МИД России, а в 2003 году – в Департамент дипломатическо-курьерской связи в нынешнем виде.Дипломатический курьер – необычная должность, она требует огромной ответственности за сохранность и неприкосновенность вверенных государственных секретов и часто сопряжена с определенным риском.Одним из самых известных дипкурьеров стал Теодор Нетто. 5 февраля 1926 года он вместе с напарником Иоганном Махмасталем следовал международным экспрессом в Ригу. Курьеры подверглись нападению бандитов. Нетто погиб, застрелив первого нападающего, дипломатическую почту отстоял тяжелораненый Махмасталь. Теодора Нетто похоронили 9 февраля 1926 года на Лиственничной аллее Ваганьковского кладбища в Москве.С тех пор ежегодно 5 февраля, в очередную годовщину гибели Теодора Нетто, сотрудники департамента дипломатическо-курьерской связи приходят на Ваганьковское кладбище, чтобы почтить память Нетто и поклониться могилам других своих бывших коллег.Дипкурьерами в разные годы работали и продолжают работать выдающиеся спортсмены – олимпийские чемпионы (призеры олимпиады), чемпионы мира и СССР, заслуженные мастера спорта.Дипломатическую почту доставляли генералиссимус Александр Суворов, маршал СССР Василий Чуйков, выдающийся биолог Николай Вавилов и многие другие известные люди.Несмотря на интенсивное развитие новых и перспективных новейших технологий, профессия дипкурьера остается высоко востребованной и, по ряду причин, в обозримом будущем, не имеющей альтернативы замены человека машиной.Сегодня численность сотрудников департамента составляет более 130 человек, из которых более 80 – именно дипкурьеры. Ежемесячно они доставляют дипломатическую почту, обеспечивая бесперебойную регулярную и внеплановую доставку диппочты в росзагранучреждения более чем в 140 стран. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день памяти дипкурьеров, россия, справки