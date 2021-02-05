"Промомед" запустил в Мордовии новое ампульное производство
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Мордовия / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , глава совета директоров УК "Промомед" Петр Белый и временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на церемонии открытия новой производственной линии на заводе "Биохимик"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фармацевтическая группа "Промомед" запустила на своем предприятии "Биохимик" в Мордовии новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Ведомство указывает, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в пятницу посетил с рабочей поездкой Мордовию, в рамках которой, в частности, запустил новое ампульное производство на заводе "Биохимик". Министр также провел встречу с врио главы Мордовии Артемом Здуновым.
"Совместно с врио главы региона и председателем совета директоров "Промомед" Петром Белым Денис Мантуров запустил новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах. Среди препаратов в ампулах будут такие востребованные, как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин и другие", - сообщает министерство.
Запуск линии позволит увеличить производство готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза - до 15 миллионов единиц в месяц. Глава Минпромторга отметил, что на "Биохимике" будет осуществляться в том числе производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция.
"Как только предприятие выйдет на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону (а это случится в феврале-марте), можно будет сказать о завершении очередного, важного в масштабах всей страны этапа в развертывании производства лекарств, необходимых для терапии не только ковида, но и многих других заболеваний", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в релизе.
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