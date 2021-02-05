https://ria.ru/20210205/lekarstva-1596239312.html

"Промомед" запустил в Мордовии новое ампульное производство

"Промомед" запустил в Мордовии новое ампульное производство

Фармацевтическая группа "Промомед" запустила на своем предприятии "Биохимик" в Мордовии новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:11

2021-02-05T19:11

2021-02-05T19:11

распространение коронавируса

промомед

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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артем здунов

коронавирусы

республика мордовия

денис мантуров

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фармацевтическая группа "Промомед" запустила на своем предприятии "Биохимик" в Мордовии новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах, говорится в сообщении Минпромторга РФ.Ведомство указывает, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в пятницу посетил с рабочей поездкой Мордовию, в рамках которой, в частности, запустил новое ампульное производство на заводе "Биохимик". Министр также провел встречу с врио главы Мордовии Артемом Здуновым."Совместно с врио главы региона и председателем совета директоров "Промомед" Петром Белым Денис Мантуров запустил новую линию по производству готовых лекарственных средств в ампулах. Среди препаратов в ампулах будут такие востребованные, как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин и другие", - сообщает министерство.Запуск линии позволит увеличить производство готовых лекарственных средств в ампулах в 2 раза - до 15 миллионов единиц в месяц. Глава Минпромторга отметил, что на "Биохимике" будет осуществляться в том числе производство антикоагулянтов, остро востребованных для лечения новой коронавирусной инфекции: эноксапарина натрия и надропарина кальция.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/areplivir-1595606947.html

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