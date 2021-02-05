В Курске оштрафовали семерых участников и организаторов незаконных акций
ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска вынес решения еще по семи административным материалам в отношении организаторов и участников прошедших 23 и 31 января несогласованных акций, оштрафовав их на суммы от 10 до 25 тысяч рублей, сообщил в пятницу суд.
Ранее суд вынес решение о штрафах в 10 тысяч рублей в отношении восьми участников несогласованной акции 23 января.
"Ленинским районным судом Курска в отношении еще семи жителей города вынесены постановления о привлечении к административной ответственности за организацию и участие в не согласованных с органами исполнительной власти Курска публичных мероприятиях 23 и 31 января... Суд... назначил им наказания в виде административного штрафа в размере от 10 000 до 25 000 рублей в доход государства", - говорится в сообщении.
Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в Курский областной суд в течение 10 суток.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".