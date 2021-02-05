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Евросоюз не может помешать строить "Северный поток — 2", заявили в ЕК
Евросоюз не может помешать строить "Северный поток — 2", заявили в ЕК
Проект "Северный поток 2" реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал РИА... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:27
2021-02-05T13:27
россия
томаш петршичек
северный поток — 2
алексей навальный
еврокомиссия
евросоюз
мид чехии
германия
сша
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Мария Князева. Проект "Северный поток 2" реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, комментируя некоторые заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с блогером Алексеем Навальным можно увязать с "Северным потоком — 2"."Северный поток — 2" - это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать - ред.) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза", - сказал Стано.Он также напомнил, что Еврокомиссия стремится сделать так, чтобы этот газопровод, если будет построен, работал в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики.Глава МИДа Чехии Томаш Петршичек после решения суда о реальном сроке заключения Навальному заявил во вторник, что ЕС должен вернуться к теме санкций против РФ. С аналогичным заявлением выступил глава канцелярии президента Польши, отметивший, что речь в первую очередь должна идти о "Северном потоке 2". В австрийском МИДе при этом выступили против увязки санкций ЕС в отношении России из-за Навального с "Северным потоком — 2".С аналогичным заявлением вышла и Германия. Официальный представитель кабмина страны заявил, что позиция правительства страны в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной. Ранее кабмин неоднократно заявлял, что считает проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595937383.html
https://ria.ru/20210204/gazoprovod-1596022484.html
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россия, томаш петршичек, северный поток — 2, алексей навальный, еврокомиссия, евросоюз, мид чехии, германия, сша

Евросоюз не может помешать строить "Северный поток — 2", заявили в ЕК

13:27 05.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Мария Князева. Проект "Северный поток 2" реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, комментируя некоторые заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с блогером Алексеем Навальным можно увязать с "Северным потоком — 2".
"Северный поток — 2" - это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать - ред.) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза", - сказал Стано.
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 07:01
Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
Он также напомнил, что Еврокомиссия стремится сделать так, чтобы этот газопровод, если будет построен, работал в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики.
Глава МИДа Чехии Томаш Петршичек после решения суда о реальном сроке заключения Навальному заявил во вторник, что ЕС должен вернуться к теме санкций против РФ. С аналогичным заявлением выступил глава канцелярии президента Польши, отметивший, что речь в первую очередь должна идти о "Северном потоке 2". В австрийском МИДе при этом выступили против увязки санкций ЕС в отношении России из-за Навального с "Северным потоком — 2".
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 23:22
США озвучили позицию по санкциям против "Северного потока — 2"
С аналогичным заявлением вышла и Германия. Официальный представитель кабмина страны заявил, что позиция правительства страны в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной. Ранее кабмин неоднократно заявлял, что считает проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Председатель правления, генеральный директор OMV AG Райнер Зеле - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:57
Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
 
РоссияТомаш ПетршичекСеверный поток — 2Алексей НавальныйЕврокомиссияЕвросоюзМИД ЧехииГерманияСША
 
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