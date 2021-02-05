https://ria.ru/20210205/evrosoyuz-1596164790.html

Евросоюз не может помешать строить "Северный поток — 2", заявили в ЕК

Евросоюз не может помешать строить "Северный поток — 2", заявили в ЕК

Проект "Северный поток 2" реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал РИА... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:27

2021-02-05T13:27

2021-02-05T13:27

россия

томаш петршичек

северный поток — 2

алексей навальный

еврокомиссия

евросоюз

мид чехии

германия

сша

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Мария Князева. Проект "Северный поток 2" реализуется группой частных фирм, и Евросоюз не может помешать им строить трубопровод, если на это согласна Германия, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, комментируя некоторые заявления о том, что реакцию ЕС на ситуацию с блогером Алексеем Навальным можно увязать с "Северным потоком — 2"."Северный поток — 2" - это проект группы частных фирм, и мы не можем помешать компаниям строить его, если с этим согласно правительство Германии. Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать (газопровод должен будет работать - ред.) в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза", - сказал Стано.Он также напомнил, что Еврокомиссия стремится сделать так, чтобы этот газопровод, если будет построен, работал в соответствии с ключевыми принципами европейского законодательства в области энергетики.Глава МИДа Чехии Томаш Петршичек после решения суда о реальном сроке заключения Навальному заявил во вторник, что ЕС должен вернуться к теме санкций против РФ. С аналогичным заявлением выступил глава канцелярии президента Польши, отметивший, что речь в первую очередь должна идти о "Северном потоке 2". В австрийском МИДе при этом выступили против увязки санкций ЕС в отношении России из-за Навального с "Северным потоком — 2".С аналогичным заявлением вышла и Германия. Официальный представитель кабмина страны заявил, что позиция правительства страны в отношении "Северного потока — 2" остается неизменной. Ранее кабмин неоднократно заявлял, что считает проект коммерческим, а не политическим, поэтому его необходимо завершить."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html

https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595937383.html

https://ria.ru/20210204/gazoprovod-1596022484.html

россия

германия

сша

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россия, томаш петршичек, северный поток — 2, алексей навальный, еврокомиссия, евросоюз, мид чехии, германия, сша