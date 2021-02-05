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Инфографика
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Проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ. В 2021 году он предусмотрен только для поступающих в вузы (остальные выпускники будут сдавать ГВЭ). Первая волна РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:09
2021-02-05T20:02
инфографика
государственная итоговая аттестация (гиа)
россия
единый государственный экзамен (егэ)
школа
образование - общество
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Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ. В 2021 году он предусмотрен только для поступающих в вузы (остальные выпускники будут сдавать ГВЭ). Первая волна экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля, вторая (для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать) — с 12 по 17 июля. Подробности — в инфографике Ria.ru.
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инфографика, государственная итоговая аттестация (гиа), россия, единый государственный экзамен (егэ), школа, образование - общество

Проект расписания ЕГЭ на 2021 год

18:09 05.02.2021 (обновлено: 20:02 05.02.2021)
 
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Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ. В 2021 году он предусмотрен только для поступающих в вузы (остальные выпускники будут сдавать ГВЭ). Первая волна экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля, вторая (для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать) — с 12 по 17 июля. Подробности — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаГосударственная итоговая аттестация (ГИА)РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ШколаОбразование - Общество
 
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