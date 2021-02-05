https://ria.ru/20210205/ege-1596206040.html

Проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ. В 2021 году он предусмотрен только для поступающих в вузы (остальные выпускники будут сдавать ГВЭ). Первая волна РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:09

2021-02-05T18:09

2021-02-05T20:02

инфографика

государственная итоговая аттестация (гиа)

россия

единый государственный экзамен (егэ)

школа

образование - общество

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Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ. В 2021 году он предусмотрен только для поступающих в вузы (остальные выпускники будут сдавать ГВЭ). Первая волна экзаменов пройдет с 31 мая по 2 июля, вторая (для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать) — с 12 по 17 июля. Подробности — в инфографике Ria.ru.

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инфографика, государственная итоговая аттестация (гиа), россия, единый государственный экзамен (егэ), школа, образование - общество