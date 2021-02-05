https://ria.ru/20210205/diplomaty-1596213936.html

МИД объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата

МИД объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата

Участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну, сообщил... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:27

2021-02-05T17:27

2021-02-05T23:18

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

швеция

германия

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну, сообщил МИД РФ.Как говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства, в министерство "были вызваны посол Королевства Швеция, временный поверенный в делах Республики Польша и посланник посольства Федеративной Республики Германия"."Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу",- говорится в сообщении.МИД РФ информирует, что участвовавшие в незаконных акциях дипломаты объявлены персонами нон грата. "Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве."Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", - заявили в МИД РФ.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210205/lavrov-1596191629.html

https://ria.ru/20210205/dipvysylka-1596212324.html

россия

польша

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, швеция, германия, в мире