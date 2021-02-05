https://ria.ru/20210205/borrel-1596174467.html

Страны ЕС пока не инициировали санкции из-за Навального, заявил Боррель

Страны ЕС пока не инициировали санкции из-за Навального, заявил Боррель

Ни одно государство-член Евросоюза пока не внесло предложений по вопросу возможного введения санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:11

2021-02-05T14:11

2021-02-05T17:27

россия

жозеп боррель

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ни одно государство-член Евросоюза пока не внесло предложений по вопросу возможного введения санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."На данный момент ни одно государство-член Евросоюза не внесло свои предложения, но обсуждение будет продолжаться на Совете министров иностранных дел в марте", - сказал глава европейской дипломатии на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.Как отметил Боррель, на переговорах с Лавровым в пятницу стороны определили сферы, в которых Москва и Брюссель могут эффективно сотрудничать, "несмотря на разногласия в других вопросах - как на международной арене, так и в двухстороннем плане".Боррель находится в Москве с официальным визитом. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

https://ria.ru/20210205/borrel-1596166237.html

https://ria.ru/20210205/evrosoyuz-1596164790.html

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россия, жозеп боррель, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, в мире