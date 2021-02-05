Боррель не просил суд разрешить встречу с Навальным
© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не просил суд разрешить ему встречу с Алексеем Навальным в СИЗО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.
"В настоящее время от кого-либо из иностранных представителей обращений о даче разрешения на свидание с Навальным не поступало", - сказала она.
Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Борреля в Москву проходит 4-6 февраля. Во время пребывания в Москве Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он заявлял, что планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.
Накануне пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила РИА Новости, что вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению Симоновским судом Москвы на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством.
В этой связи она отметила высокий интерес к судопроизводству в отношении россиянина со стороны представителей иностранных государств. Между тем, подчеркнула пресс-секретарь, в Тимирязевском суде Москвы слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.
Иностранные дипломаты и журналисты проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на 7 суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции, у здания не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами, в отличие от ситуации у Мосгорсуда при рассмотрении дела Навального 2 февраля. Тогда инстанцию посетили около 20 дипломатических работников и множество иностранных корреспондентов.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".