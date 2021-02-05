https://ria.ru/20210205/borrel-1596166237.html

Боррель не просил суд разрешить встречу с Навальным

Боррель не просил суд разрешить встречу с Навальным

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не просил суд разрешить ему встречу с Алексеем Навальным в СИЗО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:33

2021-02-05T13:33

2021-02-05T13:33

россия

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

дмитрий песков

москва

франция

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не просил суд разрешить ему встречу с Алексеем Навальным в СИЗО, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко."В настоящее время от кого-либо из иностранных представителей обращений о даче разрешения на свидание с Навальным не поступало", - сказала она.Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Борреля в Москву проходит 4-6 февраля. Во время пребывания в Москве Боррель встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также представителями российских общественных организаций. Он заявлял, что планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.Накануне пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила РИА Новости, что вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению Симоновским судом Москвы на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством.В этой связи она отметила высокий интерес к судопроизводству в отношении россиянина со стороны представителей иностранных государств. Между тем, подчеркнула пресс-секретарь, в Тимирязевском суде Москвы слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.Иностранные дипломаты и журналисты проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на 7 суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции, у здания не было замечено автомобилей с дипломатическими номерами, в отличие от ситуации у Мосгорсуда при рассмотрении дела Навального 2 февраля. Тогда инстанцию посетили около 20 дипломатических работников и множество иностранных корреспондентов.Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210205/borrel-1596148765.html

https://ria.ru/20210205/borrel-1596150953.html

https://ria.ru/20210203/zakharova-1595929296.html

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франция

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россия, ив роше, сергей лавров, алексей навальный, дмитрий песков, москва, франция