https://ria.ru/20210205/borrel-1596150953.html

Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель

Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель

Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:27

2021-02-05T12:27

2021-02-05T12:40

россия

жозеп боррель

сергей лавров

алексей навальный

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.Как отметил глава евродипломатии, отношения Евросоюза и России сейчас переживают сложный момент и находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако стороны остаются взаимосвязанными и географически, и широким спектром культурных, исторических и экономических связей."Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания - не выход. Именно поэтому мой сегодняшний визит как раз является такой возможностью обсудить все, что для нас важно, и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал", - сказал Боррель перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, на переговорах стороны могут обсудить способы взаимодействия в новом геополитическом ландшафте, который стоит перед РФ и ЕС в постковидном мире, чтобы найти новые способы взаимодействия.Ранее Боррель сообщил, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.

https://ria.ru/20210205/borrel-1596148765.html

https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, в мире