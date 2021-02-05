Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель
12:27 05.02.2021 (обновлено: 12:40 05.02.2021)
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как отметил глава евродипломатии, отношения Евросоюза и России сейчас переживают сложный момент и находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако стороны остаются взаимосвязанными и географически, и широким спектром культурных, исторических и экономических связей.
"Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания - не выход. Именно поэтому мой сегодняшний визит как раз является такой возможностью обсудить все, что для нас важно, и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал", - сказал Боррель перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, на переговорах стороны могут обсудить способы взаимодействия в новом геополитическом ландшафте, который стоит перед РФ и ЕС в постковидном мире, чтобы найти новые способы взаимодействия.
Ранее Боррель сообщил, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.
4 февраля, 14:21Боррель призвал вести диалог с Россией