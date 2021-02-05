Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/borrel-1596150953.html
Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель
Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель
Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:27
2021-02-05T12:40
россия
жозеп боррель
сергей лавров
алексей навальный
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435a207a3dbe722437d474a9e739e235.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.Как отметил глава евродипломатии, отношения Евросоюза и России сейчас переживают сложный момент и находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако стороны остаются взаимосвязанными и географически, и широким спектром культурных, исторических и экономических связей."Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания - не выход. Именно поэтому мой сегодняшний визит как раз является такой возможностью обсудить все, что для нас важно, и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал", - сказал Боррель перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, на переговорах стороны могут обсудить способы взаимодействия в новом геополитическом ландшафте, который стоит перед РФ и ЕС в постковидном мире, чтобы найти новые способы взаимодействия.Ранее Боррель сообщил, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.
https://ria.ru/20210205/borrel-1596148765.html
https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577636616_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63bb6811059b2b389f75d7db368f5101.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, в мире

Брюссель выступает за диалог с Москвой, заявил Боррель

12:27 05.02.2021 (обновлено: 12:40 05.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях ЕС и России, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как отметил глава евродипломатии, отношения Евросоюза и России сейчас переживают сложный момент и находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Алексея Навального, однако стороны остаются взаимосвязанными и географически, и широким спектром культурных, исторических и экономических связей.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:17
Боррель заявил о встрече с представителями гражданского общества в России
"Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания - не выход. Именно поэтому мой сегодняшний визит как раз является такой возможностью обсудить все, что для нас важно, и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал", - сказал Боррель перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, на переговорах стороны могут обсудить способы взаимодействия в новом геополитическом ландшафте, который стоит перед РФ и ЕС в постковидном мире, чтобы найти новые способы взаимодействия.
Ранее Боррель сообщил, что планирует обсудить с Лавровым в числе прочего Украину, иранскую ядерную проблему и борьбу с коронавирусом. Последняя тема может стать особенно актуальной, учитывая позитивные отзывы на Западе о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" и заинтересованность некоторых европейских государств в ее приобретении.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:21
Боррель призвал вести диалог с Россией
 
РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния