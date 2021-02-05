Боррель заявил о встрече с представителями гражданского общества в России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что начал свой визит в Москву со встречи "с представителями гражданского общества".
Визит Борреля в Москву проходит с 4 по 6 февраля.
"Я начал свой визит в заснеженную Москву с обмена мнениями с представителями гражданского общества, которое все еще активно, несмотря на то, что пространство для независимых голосов в России сужается. ЕС является и продолжит оставаться главным сторонником проектов гражданского общества в стране", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Started my visit to snowy Moscow this morning exchanging with representatives of the civil society, which is still vibrant despite the shrinking space for independent voices in #Russia.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 5, 2021
The EU is & will continue to be the main supporter for civil society projects in the country pic.twitter.com/IkzNOWxW2n
Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявляли, что "встречи с представителями гражданского общества являются важной частью практически всех зарубежных визитов верховного представителя". К кем именно обменивался мнениями Боррель, он не уточнил.
Во время пребывания в российской столице Боррель встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он планирует обсудить борьбу с коронавирусом, иранское досье, Украину и ситуацию вокруг Алексея Навального. Пресс-служба Борреля также сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским оппозиционером.
4 февраля, 19:00В Мосгорсуде оценили возможность встречи Борреля с Навальным
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии. Во вторник суд заменил ему условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Навальному.
Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".