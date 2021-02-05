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https://ria.ru/20210205/bayden-1596155524.html
В Кремле назвали "нотки ультимативности" в словах Байдена неприемлемыми
В Кремле назвали "нотки ультимативности" в словах Байдена неприемлемыми
В Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в высказываниях президента США Джо Байдена о России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:49
2021-02-05T13:56
роберт мюллер
сергей лавров
алексей навальный
россия
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в высказываниях президента США Джо Байдена о России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия."Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", — сказал Песков.В своем выступлении в Госдепартаменте Байден заявил, что США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией". В качестве ее примеров он привел кибератаки, вмешательство в выборы и "отравление своих граждан". При этом он не стал подкреплять эти обвинения какими-либо доказательствами. Также американский президент призвал "немедленно и без условий" освободить Алексея Навального. Байден отметил, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические контакты с теми, кого считает своими противниками и конкурентами.США на протяжении последних лет неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак. Одна из крупнейших хакерских атак на американские федеральные учреждения состоялась в декабре. В агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) заявили, что "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России". Никаких доказательств этого утверждения публике представлено не было. В Москве заявили о непричастности к случившемуся.Другой важной проблемой российско-американских отношений в последние годы является вопрос вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией". Эти обвинения также неоднократно опровергали в Кремле. Помимо этого, Запад считает Россию причастной к инциденту в Солсбери, где пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам бывшего британского премьера Терезы Мэй, против них применили отравляющее вещество из группы "Новичок". Она заявляла, что яд был произведен в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли. Российская сторона призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.Алексея Навального, чье состояние ухудшилось во время перелета из Томска в Москву в конце августа прошлого года, реанимировали в Омске, а затем доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи заявили, что причиной проблем со здоровьем пациента стало отравление, в то время как их российские коллеги не нашли подтверждения этой версии. Москва неоднократно запрашивала информацию у Берлина и Организации по запрещению химического оружия, но эти запросы оставались без ответа. После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что ситуация с отравлением Навального — инсценировка.
https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html
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роберт мюллер, сергей лавров, алексей навальный, россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле назвали "нотки ультимативности" в словах Байдена неприемлемыми

12:49 05.02.2021 (обновлено: 13:56 05.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Кремле считают неприемлемыми "нотки ультимативности" в высказываниях президента США Джо Байдена о России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия.
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"Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", — сказал Песков.
В своем выступлении в Госдепартаменте Байден заявил, что США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией". В качестве ее примеров он привел кибератаки, вмешательство в выборы и "отравление своих граждан". При этом он не стал подкреплять эти обвинения какими-либо доказательствами. Также американский президент призвал "немедленно и без условий" освободить Алексея Навального. Байден отметил, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические контакты с теми, кого считает своими противниками и конкурентами.
США на протяжении последних лет неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак. Одна из крупнейших хакерских атак на американские федеральные учреждения состоялась в декабре. В агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) заявили, что "исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России". Никаких доказательств этого утверждения публике представлено не было. В Москве заявили о непричастности к случившемуся.
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Другой важной проблемой российско-американских отношений в последние годы является вопрос вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией". Эти обвинения также неоднократно опровергали в Кремле.
Помимо этого, Запад считает Россию причастной к инциденту в Солсбери, где пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам бывшего британского премьера Терезы Мэй, против них применили отравляющее вещество из группы "Новичок". Она заявляла, что яд был произведен в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли. Российская сторона призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.
Алексея Навального, чье состояние ухудшилось во время перелета из Томска в Москву в конце августа прошлого года, реанимировали в Омске, а затем доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи заявили, что причиной проблем со здоровьем пациента стало отравление, в то время как их российские коллеги не нашли подтверждения этой версии. Москва неоднократно запрашивала информацию у Берлина и Организации по запрещению химического оружия, но эти запросы оставались без ответа. После этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что ситуация с отравлением Навального — инсценировка.
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