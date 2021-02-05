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Суд арестовал ростовского учителя за участие в незаконных акциях
Суд арестовал ростовского учителя за участие в незаконных акциях
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на пять суток бывшего учителя истории и обществознания Александра Рябчука за участие в несанкционированных акциях 23... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:59
2021-02-05T10:59
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ростов
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на пять суток бывшего учителя истории и обществознания Александра Рябчука за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января, сообщил РИА Новости представитель суда.В 2014 году Рябчук стал лауреатом регионального этапа конкурса "Учитель года-2014" в номинации "Педагогический дебют". В 2020 году - победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020" в основной номинации.Два дня назад Рябчук сообщил в Instagram, что в квартиру, где он находился со своей матерью, пришли полицейские."В отношении Рябчука было рассмотрено два административных материала по части 6.1 статьи 20.2 (Участие в несанкционированном шествии, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорту) КоАП. Ему назначено пять суток ареста", - сказал собеседник агентства.Как сообщал Рябчук ранее, 23 января он вел прямую трансляцию с несогласованной акции в Ростове и писал в сети, что думает. После этого, с его слов, "влиятельные люди" позвонили директору частной школы, где он работал по совместительству, руководство школы предложило ему сохранить работу только "при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения". То же самое ему сказали в лицее, где он проработал семь лет.По данным управления образования города, Рябчук был уволен из МАОУ "Лицей №11" 29 января на основании личного заявления по собственному желанию.В российских городах 23, а затем 31 января прошли несогласованные митинги. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По данным властей Ростовской области, в ходе акций в Ростове-на-Дону правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях.
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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ростов, ростов-на-дону, происшествия

Суд арестовал ростовского учителя за участие в незаконных акциях

10:59 05.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест на пять суток бывшего учителя истории и обществознания Александра Рябчука за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января, сообщил РИА Новости представитель суда.
В 2014 году Рябчук стал лауреатом регионального этапа конкурса "Учитель года-2014" в номинации "Педагогический дебют". В 2020 году - победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020" в основной номинации.
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Два дня назад Рябчук сообщил в Instagram, что в квартиру, где он находился со своей матерью, пришли полицейские.
"В отношении Рябчука было рассмотрено два административных материала по части 6.1 статьи 20.2 (Участие в несанкционированном шествии, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорту) КоАП. Ему назначено пять суток ареста", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал Рябчук ранее, 23 января он вел прямую трансляцию с несогласованной акции в Ростове и писал в сети, что думает. После этого, с его слов, "влиятельные люди" позвонили директору частной школы, где он работал по совместительству, руководство школы предложило ему сохранить работу только "при полном отказе от публичного изложения своей точки зрения". То же самое ему сказали в лицее, где он проработал семь лет.
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По данным управления образования города, Рябчук был уволен из МАОУ "Лицей №11" 29 января на основании личного заявления по собственному желанию.
В российских городах 23, а затем 31 января прошли несогласованные митинги. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По данным властей Ростовской области, в ходе акций в Ростове-на-Дону правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях.
 
РоссияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФРостовРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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