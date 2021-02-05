Политолог рассказал о плане Байдена расколоть альянс России и Китая
10:29 05.02.2021 (обновлено: 19:45 05.02.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Борьба с Россией не является приоритетной целью новой администрации США, ее главный стратегический план - сдерживание Китая и раскол его альянса с РФ, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Президент США Джо Байден выступил с программной речью в четверг, он впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. Он также заявил, что продление с Россией договора СНВ-3 показывает, что США готовы общаться и с противниками. Американский президент пообещал, что США будут "заставлять платить" Россию за ее действия. При этом основным конкурентом Америки он назвал Китай, отметив, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы".
"Байден не может игнорировать внутриполитическую ситуацию, это было очевидно, что он так или иначе должен на нее отреагировать. Но видно, что Россия - не в приоритете его политики. Главная задача, которую он формулирует - это сдерживание Китая, его экспансии и геоэкономической мощи", - сказал Межуев РИА Новости.
По его словам, надо учитывать идеологическую ситуацию с Россией и существование внутриполитического лобби в Соединенных Штатах, которое совершенно не собирается смягчаться по отношению к России.
"Если Байден проявит какую-то слабость по отношению к России, республиканцы, которых только что обвинили в том, что их президент был российской марионеткой, естественно, врубят антироссийскую кампанию на полную силу. Поэтому я бы сейчас не очень обращал внимание на эти его резкие внешнеполитические заявления, они должны были быть такими, наверное, и какие-то действия последуют", - считает эксперт.
Он не исключил, что в этом плане 2021 год будет сложным для России, особенно в период избирательной кампании.
"Но я думаю, стратегический план Байдена заключается в том, чтобы не отпускать Россию к Китаю, чтобы всё-таки расколоть этот альянс, сделать так, чтобы Россия была чуть-чуть ближе к Евроатлантике, чем Китай. История с продлением СНВ-3 доказывает, что несмотря на эту всю риторику, несмотря на то, что идеологическое отталкивание от России будет, мне не кажется, что приоритетной борьбой этой администрации будет борьба с Россией. Я думаю, что это та задача, от которой они не могут отвернуться, но она не является приоритетной целью. Не из-за особой любви к нашей стране, а в силу понимания того, что полный альянс Китая и России против Запада будет не выгоден Западу", - резюмировал собеседник агентства.