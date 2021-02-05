https://ria.ru/20210205/alyans-1596125030.html

Политолог рассказал о плане Байдена расколоть альянс России и Китая

Политолог рассказал о плане Байдена расколоть альянс России и Китая

Борьба с Россией не является приоритетной целью новой администрации США, ее главный стратегический план - сдерживание Китая и раскол его альянса с РФ, считает... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:29

2021-02-05T10:29

2021-02-05T19:45

россия

договор снв-3

джо байден

китай

сша

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Борьба с Россией не является приоритетной целью новой администрации США, ее главный стратегический план - сдерживание Китая и раскол его альянса с РФ, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Президент США Джо Байден выступил с программной речью в четверг, он впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. Он также заявил, что продление с Россией договора СНВ-3 показывает, что США готовы общаться и с противниками. Американский президент пообещал, что США будут "заставлять платить" Россию за ее действия. При этом основным конкурентом Америки он назвал Китай, отметив, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы".По его словам, надо учитывать идеологическую ситуацию с Россией и существование внутриполитического лобби в Соединенных Штатах, которое совершенно не собирается смягчаться по отношению к России."Если Байден проявит какую-то слабость по отношению к России, республиканцы, которых только что обвинили в том, что их президент был российской марионеткой, естественно, врубят антироссийскую кампанию на полную силу. Поэтому я бы сейчас не очень обращал внимание на эти его резкие внешнеполитические заявления, они должны были быть такими, наверное, и какие-то действия последуют", - считает эксперт.Он не исключил, что в этом плане 2021 год будет сложным для России, особенно в период избирательной кампании."Но я думаю, стратегический план Байдена заключается в том, чтобы не отпускать Россию к Китаю, чтобы всё-таки расколоть этот альянс, сделать так, чтобы Россия была чуть-чуть ближе к Евроатлантике, чем Китай. История с продлением СНВ-3 доказывает, что несмотря на эту всю риторику, несмотря на то, что идеологическое отталкивание от России будет, мне не кажется, что приоритетной борьбой этой администрации будет борьба с Россией. Я думаю, что это та задача, от которой они не могут отвернуться, но она не является приоритетной целью. Не из-за особой любви к нашей стране, а в силу понимания того, что полный альянс Китая и России против Запада будет не выгоден Западу", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html

https://ria.ru/20210121/raketa-1593979102.html

россия

китай

сша

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россия, договор снв-3, джо байден, китай, сша