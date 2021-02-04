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Постоянный механизм регулирования экспорта зерна заработает с апреля
Постоянный механизм регулирования экспорта зерна заработает с апреля
Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с 1 апреля, подобный ценовой демпфер будет состоять из двух частей: экспортной пошлины и... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:15
2021-02-04T12:02
максим решетников
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с 1 апреля, подобный ценовой демпфер будет состоять из двух частей: экспортной пошлины и инструмента возврата средств в сектор АПК, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера. Его задача - предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок", - сказал Решетников."Он будет состоять из двух частей. Первая - это как раз экспортная пошлина, но которая будет меняться по заранее известным правилам. ...Второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям. Сейчас мы с министерством сельского хозяйства в качестве такой базы как раз (обсуждаем - ред.) механизм субсидий пропорционально площадям", - добавил министр.По его словам, механизм регулирования должен быть разработан до 1 марта. Решетников также обратил внимание на отсутствие биржевого индикатора цен на зерновые культуры."Нам срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну, чтобы была своя биржа, чтобы был значимый оборот, чтобы был свой индикатор. И мы понимаем эту задачу. Сейчас председатель правительства такие задачи поставил, будем двигаться. Но до этого, мы хотим прямо с 1 апреля запустить регистрацию контрактов. То есть возьмем одну из бирж, и все экспортеры будут регистрировать контракты", - сообщил глава МЭР."Мы, конечно, можем в качестве этой индикативной цены взять цену, например, таможенной службы. Но это же контракты, которые ранее были заключены, и это, по большому счету, будет неадекватная цена. По контракту это будет 230-240 (долларов за тонну - ред.), а сейчас заключается на 300. И мы просто не защитим свой рынок. Поэтому нам очень важно этот индикатор сделать. И мы его сейчас конструируем", - добавил он.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня - 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты - нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
https://ria.ru/20210204/zerno-1595974089.html
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максим решетников, владимир путин, россия, экономика

Постоянный механизм регулирования экспорта зерна заработает с апреля

11:15 04.02.2021 (обновлено: 12:02 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России заработает с 1 апреля, подобный ценовой демпфер будет состоять из двух частей: экспортной пошлины и инструмента возврата средств в сектор АПК, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера. Его задача - предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок", - сказал Решетников.
"Он будет состоять из двух частей. Первая - это как раз экспортная пошлина, но которая будет меняться по заранее известным правилам. ...Второй частью механизма предлагается как раз сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям. Сейчас мы с министерством сельского хозяйства в качестве такой базы как раз (обсуждаем - ред.) механизм субсидий пропорционально площадям", - добавил министр.
По его словам, механизм регулирования должен быть разработан до 1 марта. Решетников также обратил внимание на отсутствие биржевого индикатора цен на зерновые культуры.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
11:19
Путин призвал развивать биржевые инструменты по торговле зерном
"Нам срочно нужно развивать биржевую торговлю по зерну, чтобы была своя биржа, чтобы был значимый оборот, чтобы был свой индикатор. И мы понимаем эту задачу. Сейчас председатель правительства такие задачи поставил, будем двигаться. Но до этого, мы хотим прямо с 1 апреля запустить регистрацию контрактов. То есть возьмем одну из бирж, и все экспортеры будут регистрировать контракты", - сообщил глава МЭР.
"Мы, конечно, можем в качестве этой индикативной цены взять цену, например, таможенной службы. Но это же контракты, которые ранее были заключены, и это, по большому счету, будет неадекватная цена. По контракту это будет 230-240 (долларов за тонну - ред.), а сейчас заключается на 300. И мы просто не защитим свой рынок. Поэтому нам очень важно этот индикатор сделать. И мы его сейчас конструируем", - добавил он.
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.
В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня - 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты - нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 10:09
Россия установила тариф на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу
 
Максим РешетниковВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
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