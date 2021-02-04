https://ria.ru/20210204/zemletryasenie-1595943833.html
Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Возле Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9
Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Командорских островов, разрушений в населенных пунктах нет. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T02:23
2021-02-04T02:23
2021-02-04T02:23
командорские острова
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Командорских островов, разрушений в населенных пунктах нет.По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук", землетрясение произошло поздно вечером 3 февраля."Магнитуда 4.9, 54 км от села Никольское, глубина 89 км", - говорится в сообщении.Как информирует региональный главк МЧС, в Алеутском муниципальном округе подземные толчки ощущались силой до трёх баллов."В селе Никольском Алеутского муниципального округа, где ощущалось землетрясение … рабочие группы спасателей завершили обследование зданий … Жертв и разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС района не поступали", - отмечают спасатели.
https://ria.ru/20210127/zemletryasenie-1594730951.html
командорские острова
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командорские острова, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия