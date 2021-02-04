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Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленского
Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленского
Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" начала сбор подписей в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:08
2021-02-04T19:06
тарас козак
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" начала сбор подписей в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов, сообщает пресс-служба объединения.По итогам состоявшегося сегодня съезда "Оппозиционная платформа — За жизнь" поручила местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции по вопросам импичмента Зеленского украинскому обществу.Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук заявил, что у партии есть доказательства грубого нарушения президентом Украины конституции и законов страны. Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Министерство культуры Украины направило сервису запрос об их блокировке.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".В партии осудили ограничительные меры и назвали их проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Депутаты заявили о начале процедуры импичмента Зеленского.Парламент Украины по инициативе Зеленского в сентябре 2019 года принял закон об импичменте президента. В законе говорится, что парламент может отстранить президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Основанием для запуска процедуры импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.Парламент должен поддержать инициирование импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого он создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи. Временная следственная комиссия проводит расследование по госизмене или другим преступлениям, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно соответствия процедуры импичмента основному закону, а также в Верховный суд для получения выводов по обвинениям в адрес президента.
https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html
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тарас козак, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленского

18:08 04.02.2021 (обновлено: 19:06 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" начала сбор подписей в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов, сообщает пресс-служба объединения.
По итогам состоявшегося сегодня съезда "Оппозиционная платформа — За жизнь" поручила местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции по вопросам импичмента Зеленского украинскому обществу.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 16:58
США поддержали санкции Зеленского против трех оппозиционных телеканалов
Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук заявил, что у партии есть доказательства грубого нарушения президентом Украины конституции и законов страны.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Министерство культуры Украины направило сервису запрос об их блокировке.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".
В партии осудили ограничительные меры и назвали их проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Депутаты заявили о начале процедуры импичмента Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 14:21
Рейтинг Зеленского снизился с 27% до 22,1%
Парламент Украины по инициативе Зеленского в сентябре 2019 года принял закон об импичменте президента. В законе говорится, что парламент может отстранить президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Основанием для запуска процедуры импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.
Парламент должен поддержать инициирование импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого он создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи. Временная следственная комиссия проводит расследование по госизмене или другим преступлениям, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.
Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно соответствия процедуры импичмента основному закону, а также в Верховный суд для получения выводов по обвинениям в адрес президента.
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 17:56
В ООН осудили санкции против оппозиционных телеканалов на Украине
 
Тарас КозакВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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