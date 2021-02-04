https://ria.ru/20210204/zelenskiy-1596065176.html

Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленского

Украинская оппозиция начала сбор подписей за импичмент Зеленского

Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" начала сбор подписей в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:08

2021-02-04T18:08

2021-02-04T19:06

тарас козак

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" начала сбор подписей в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского после решения властей закрыть ряд телеканалов, сообщает пресс-служба объединения.По итогам состоявшегося сегодня съезда "Оппозиционная платформа — За жизнь" поручила местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции по вопросам импичмента Зеленского украинскому обществу.Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук заявил, что у партии есть доказательства грубого нарушения президентом Украины конституции и законов страны. Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который ими владеет. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Министерство культуры Украины направило сервису запрос об их блокировке.Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что санкции "не имеют ничего общего с наступлением на свободу слова", а связаны с якобы подтвержденным финансированием этих каналов из России. Никаких доказательств она не привела. В свою очередь, Зеленский заявил, что это решение далось ему с трудом. По его словам, украинские власти "поддерживают свободу слова, но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором".В партии осудили ограничительные меры и назвали их проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Депутаты заявили о начале процедуры импичмента Зеленского.Парламент Украины по инициативе Зеленского в сентябре 2019 года принял закон об импичменте президента. В законе говорится, что парламент может отстранить президента в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Основанием для запуска процедуры импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.Парламент должен поддержать инициирование импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого он создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи. Временная следственная комиссия проводит расследование по госизмене или другим преступлениям, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.Решение об обвинении президента принимается тайным голосованием по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно соответствия процедуры импичмента основному закону, а также в Верховный суд для получения выводов по обвинениям в адрес президента.

https://ria.ru/20210203/ssha-1595890149.html

https://ria.ru/20210203/reyting-1595850114.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596062582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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