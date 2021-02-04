https://ria.ru/20210204/yazyk-1596092794.html

Рязанский губернатор отметил важность укрепления позиций русского языка

Рязанский губернатор отметил важность укрепления позиций русского языка

Задачи по укреплению позиций русского языка внутри страны и на международной арене поставлены президентом России в разряд ключевых, заявил губернатор Рязанской... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T21:51

2021-02-04T21:51

2021-02-04T21:51

рязанская область

россия

николай любимов

ольга ребковец

рыбное

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 4 фев - РИА Новости. Задачи по укреплению позиций русского языка внутри страны и на международной арене поставлены президентом России в разряд ключевых, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии Центра грамотности в библиотеке имени Горького.Любимов отметил, что Рязанский регион активно участвует в проектах, которые несут просветительскую миссию, направлены на повышение образовательного уровня граждан, сохранение исторических ценностей народа, культурных языковых традиций. Один из таких – "Всероссийский проект "Библиотека грамотности", получивший президентский грант и успешно реализуемый Фондом "Тотальный диктант"."Мы рады, что партнерство Рязанской области с Фондом приносит реальные позитивные плоды, такие как Центр грамотности, который открывается в главной библиотеке региона", – сказал губернатор.Центр грамотности в библиотеке имени Горького представляет собой площадку, где посетители могут ознакомиться с современными изданиями, посвященными русскому языку, языкознанию, лингвистике, получить новые знания и практические навыки. Имеются печатные и электронные издания. В центре будут проводиться просветительские мероприятия по филологии, акция "Тотальный диктант", презентации региональных изданий о языке."Задачи по укреплению позиций русского языка внутри страны и на международной арене поставлены нашим президентом в разряд ключевых, поскольку русский язык – основа нашей великой культуры, национального самосознания, мощный фактор единства и целостности страны. Сегодня исключительно важна его роль в укреплении государственности, дружбы и согласия между народами, в развитии науки и образования. Рязанский регион – родина многих великих людей, прославивших русский язык своими гениальными творениями и трудами. Надеюсь, что наша область сыграет особую роль в реализации проекта "Библиотека грамотности" и других программах образовательного развития", – сказал губернатор.Рязанская область стала одним из пилотных регионов страны, где в текущем году откроются 5 из 11 центров грамотности, запланированные к созданию в России в 2021 году. В целом в перспективе по РФ их будет 55. Помимо библиотеки Горького, в дальнейшем такие площадки также начнут работать в библиотеках городов Рыбное, Шацк, Кораблино, деревни Новое Батурино Рыбновского района."Правительство области готово оказывать содействие в развитии деятельности этих Центров грамотности. Уверен, они станут еще одной значимой точкой объединения той большой работы, которую ведет научная, культурная, педагогическая общественность нашего региона и, конечно, это дополнительный стимул для развития самих библиотек", – отметил Любимов.По словам директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, рязанский центр стал первым из трех открытых центров, в котором есть свое помещение у книг, поставленных в библиотеку благодаря проекту, и изданий, собранных из ее фонда."Библиотека грамотности" - только начало очень большого, великого дела. Все это возможно благодаря коллаборации усилий власти, общества, партнеров", - добавила Ребковец.

https://ria.ru/20210203/transformatsiya-1595927019.html

https://ria.ru/20210121/lyubimov-1594041357.html

https://ria.ru/20201218/ryazan-1589965683.html

россия

рыбное

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, ольга ребковец, рыбное, рязанская область, общество