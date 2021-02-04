В Кремле не стали комментировать возможную встречу Борреля с Навальным
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил во ФСИН вопрос о возможности встречи верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля с Алексеем Навальным, у Кремля нет позиции по данному вопросу.
Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель "хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность".
"Честно говоря, я не могу ответить на ваш вопрос, потому что Кремль не дает такие разрешения. Нужно обращаться уже, наверное, даже не в суд, это ФСИН, наверное, по поводу контакта с осужденным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, разрешат ли Боррелю встретиться с Навальным.
"У нас нет никакого мнения на этот счет", - ответил Песков на вопрос, возможен ли такой визит, если ФСИН согласится.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше" (именно по нему подавалась жалоба), хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Суды ранее уже трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным – и каждый раз отказывали, лишь продляя испытательный срок. Между тем только за последние три года, по данным ФСИН, Навальный без малого 60 раз не отметился в срок в уголовно-исполнительной инспекции (он обязан делать это дважды в месяц) и получил многочисленные административные наказания, от крупных штрафов до арестов. Каждый из этих фактов по отдельности и все вкупе, по закону, грозят осужденному отменой привилегии отбывать срок условно. Сама по себе эта мера применяется в России довольно активно – только в прошлом году условный срок был заменен реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысячам.