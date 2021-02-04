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https://ria.ru/20210204/vizit-1596081439.html
Захарова назвала визит Борреля в Россию плановым
Захарова назвала визит Борреля в Россию плановым
Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Россию будет плановым, предстоит обсудить весь комплекс вопросов, а не... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:32
2021-02-04T19:43
россия
жозеп боррель
мария захарова
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
москва
сша
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Россию будет плановым, предстоит обсудить весь комплекс вопросов, а не только права человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Визит господина Борреля - плановый. И та информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, она, конечно, не соответствует действительности. Предстоит обсудить весь комплекс вопросов. Проблем очень много, эта тема (Алексея Навального - ред.) также будет на повестке", - заявила Захарова в эфире Первого канала, добавив, что МИД РФ подготовил подборку материалов о том, как ведут себя полицейские на мирных митингах в Европе.Российский МИД ранее уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку"."Мы уже передали целую подборку материалов относительно того, как осуществляются задержания и пресечения этих мирных протестов в странах ЕС, как ведет себя полиция, чтобы господин Боррель и его делегация смогли на многие вопросы сами ответить, перед тем, как задавать их нам", - сказала официальный представитель МИД РФ.Она предложила задуматься и о возможных причинах "достаточно агрессивных заявлений" в сторону России по подобной тематике."Посмотрите на состояние дел внутри стран - как США, так и стран ЕС, - и те процессы, которые там происходят. Это же глубочайший кризис.... Нужен дополнительный, очень мощный информационный повод для отвлечения внимания от внутренних проблем в этих странах. Для этого всегда существует Россия", - заявила Захарова.Ранее сообщалось, что Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с предстоящим визитом Борреля заявлял, что Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание "менторские заявления" из-за рубежа по ситуации с Навальным. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что в Москве ждут предстоящих контактов и переговоров с Боррелем, поскольку отношения России и Евросоюза "совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки".
https://ria.ru/20210204/borrel-1596075940.html
https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/feyki-1596054547.html
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россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, москва, сша

Захарова назвала визит Борреля в Россию плановым

19:32 04.02.2021 (обновлено: 19:43 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Россию будет плановым, предстоит обсудить весь комплекс вопросов, а не только права человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Визит господина Борреля - плановый. И та информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, она, конечно, не соответствует действительности. Предстоит обсудить весь комплекс вопросов. Проблем очень много, эта тема (Алексея Навального - ред.) также будет на повестке", - заявила Захарова в эфире Первого канала, добавив, что МИД РФ подготовил подборку материалов о том, как ведут себя полицейские на мирных митингах в Европе.
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Российский МИД ранее уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
"Мы уже передали целую подборку материалов относительно того, как осуществляются задержания и пресечения этих мирных протестов в странах ЕС, как ведет себя полиция, чтобы господин Боррель и его делегация смогли на многие вопросы сами ответить, перед тем, как задавать их нам", - сказала официальный представитель МИД РФ.
Она предложила задуматься и о возможных причинах "достаточно агрессивных заявлений" в сторону России по подобной тематике.
"Посмотрите на состояние дел внутри стран - как США, так и стран ЕС, - и те процессы, которые там происходят. Это же глубочайший кризис.... Нужен дополнительный, очень мощный информационный повод для отвлечения внимания от внутренних проблем в этих странах. Для этого всегда существует Россия", - заявила Захарова.
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Ранее сообщалось, что Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с предстоящим визитом Борреля заявлял, что Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание "менторские заявления" из-за рубежа по ситуации с Навальным. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что в Москве ждут предстоящих контактов и переговоров с Боррелем, поскольку отношения России и Евросоюза "совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки".
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