https://ria.ru/20210204/vizit-1596081439.html

Захарова назвала визит Борреля в Россию плановым

Захарова назвала визит Борреля в Россию плановым

Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Россию будет плановым, предстоит обсудить весь комплекс вопросов, а не... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:32

2021-02-04T19:32

2021-02-04T19:43

россия

жозеп боррель

мария захарова

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596070158_0:381:2962:2047_1920x0_80_0_0_275ee089059e066b5e74f18835c6abea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев - РИА Новости. Визит верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля в Россию будет плановым, предстоит обсудить весь комплекс вопросов, а не только права человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Визит господина Борреля - плановый. И та информационная прокладка, которая сейчас делается относительно только правочеловеческого содержания этого визита и этих переговоров, она, конечно, не соответствует действительности. Предстоит обсудить весь комплекс вопросов. Проблем очень много, эта тема (Алексея Навального - ред.) также будет на повестке", - заявила Захарова в эфире Первого канала, добавив, что МИД РФ подготовил подборку материалов о том, как ведут себя полицейские на мирных митингах в Европе.Российский МИД ранее уже советовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку"."Мы уже передали целую подборку материалов относительно того, как осуществляются задержания и пресечения этих мирных протестов в странах ЕС, как ведет себя полиция, чтобы господин Боррель и его делегация смогли на многие вопросы сами ответить, перед тем, как задавать их нам", - сказала официальный представитель МИД РФ.Она предложила задуматься и о возможных причинах "достаточно агрессивных заявлений" в сторону России по подобной тематике."Посмотрите на состояние дел внутри стран - как США, так и стран ЕС, - и те процессы, которые там происходят. Это же глубочайший кризис.... Нужен дополнительный, очень мощный информационный повод для отвлечения внимания от внутренних проблем в этих странах. Для этого всегда существует Россия", - заявила Захарова.Ранее сообщалось, что Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено". Во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата, а также ситуацию вокруг Алексея Навального.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с предстоящим визитом Борреля заявлял, что Москва не готова прислушиваться и принимать во внимание "менторские заявления" из-за рубежа по ситуации с Навальным. Представитель Кремля при этом подчеркнул, что в Москве ждут предстоящих контактов и переговоров с Боррелем, поскольку отношения России и Евросоюза "совершенно незаслуженно и неоправданно сейчас находятся в стадии заморозки".

https://ria.ru/20210204/borrel-1596075940.html

https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/feyki-1596054547.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков, москва, сша