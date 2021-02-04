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ВШЭ подверглась информационной атаке сторонников Навального
ВШЭ подверглась информационной атаке сторонников Навального
Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников блогера Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:39
2021-02-04T11:49
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
москва
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников блогера Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов.Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ — рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности.Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля."В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от "новых черносотенцев", — приводится обращение Кузьминова на сайте вуза.По его словам, эти информационные атаки — "отнюдь не приглашение к уважительному диалогу", а "типичный сетевой хейт", цель которого — вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки.Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, "ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в частности в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собрались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
https://ria.ru/20210127/student-1594837813.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), москва, общество

ВШЭ подверглась информационной атаке сторонников Навального

10:39 04.02.2021 (обновлено: 11:49 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовИнформационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.
Информационная табличка Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Высшая школа экономики (ВШЭ) подверглась информационной атаке сторонников блогера Алексея Навального, вуз второй день получает угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань и ультимативные требования, заявил ректор Ярослав Кузьминов.
Комментируя ситуацию с выходом студентов и преподавателей вуза на несогласованные акции, Кузьминов отметил, что ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник, преподаватель должен нести самостоятельно. По его словам, этим руководствуется администрация ВШЭ — рассматривает каждый кейс в рамках общих правил, исходя из интересов образовательного процесса и научной деятельности.
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Ректор добавил, что ВШЭ не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля.
"В результате реализации такой политики Вышка сегодня столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. НИУ ВШЭ второй день получает в свой адрес грубые угрозы и оскорбления, содержащие нецензурную брань, различные ультимативные требования. По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от "новых черносотенцев", — приводится обращение Кузьминова на сайте вуза.
По его словам, эти информационные атаки — "отнюдь не приглашение к уважительному диалогу", а "типичный сетевой хейт", цель которого — вывести сообщество вуза из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки.
Кузьминов добавил, что университет по-прежнему открыт, готов обсуждать все проблемы, но не на трибуне митинга и не в жанре публичных кампаний, "ориентированных на поднятие градуса эмоционального настроя широкой общественности".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве во вторник во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального. В центре Москвы, в частности в Дмитровском переулке, на Манежной площади, у Большого театра сторонники Навального, которому суд вынес приговор в виде реального срока, собрались на несогласованные митинги, в том числе они выходили на проезжую часть, мешали движению автотранспорта и пешеходов. На акциях также проходили задержания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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Замена условного срока НавальногоРоссияАлексей НавальныйЯрослав КузьминовВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваОбщество
 
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