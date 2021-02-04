https://ria.ru/20210204/turisty-1595979855.html

Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках

Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, чего россияне стараются избежать в путешествиях, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T14:53

2021-02-04T14:53

2021-02-04T14:53

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, чего россияне стараются избежать в путешествиях, сообщает Туту.ру. В исследовании, проведенном в форме онлайн-анкетирования, приняли участие 1 200 человек, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.Самый важный фактор для путешественников — деньги: 47 процентов респондентов сказали, что для них страшнее всего — столкнуться с излишними тратами и переплатами. Но качество отдыха тоже имеет значение. Россияне стараются избежать досадных неприятностей и испорченных впечатлений (35 процентов), а также не хотят потратить время впустую (33 процента).Возможность получить плохой сервис и низкий уровень комфорта волнует 29 процентов опрошенных. При этом 15 процентов — хотели бы не тратить излишних усилий на то, чтобы желаемый уровень удобства все-таки получить.Четверть путешественников отметили, что им важна надежность и безопасность. Примерно столько же — опасаются раздражающих мелочей, которые могут испортить впечатление от поездки.Каждый пятый респондент старается избегать при планировании путешествий скуки, банальности, типичных предложений. Около десяти процентов — опасаются, что им нечего будет вспомнить после, а шесть процентов — хотели бы получить на отдыхе новый, уникальный опыт.

https://ria.ru/20210126/krotov-1594002597.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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