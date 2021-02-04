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Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, чего россияне стараются избежать в путешествиях, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:53
2021-02-04T14:53
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, чего россияне стараются избежать в путешествиях, сообщает Туту.ру. В исследовании, проведенном в форме онлайн-анкетирования, приняли участие 1 200 человек, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.Самый важный фактор для путешественников — деньги: 47 процентов респондентов сказали, что для них страшнее всего — столкнуться с излишними тратами и переплатами. Но качество отдыха тоже имеет значение. Россияне стараются избежать досадных неприятностей и испорченных впечатлений (35 процентов), а также не хотят потратить время впустую (33 процента).Возможность получить плохой сервис и низкий уровень комфорта волнует 29 процентов опрошенных. При этом 15 процентов — хотели бы не тратить излишних усилий на то, чтобы желаемый уровень удобства все-таки получить.Четверть путешественников отметили, что им важна надежность и безопасность. Примерно столько же — опасаются раздражающих мелочей, которые могут испортить впечатление от поездки.Каждый пятый респондент старается избегать при планировании путешествий скуки, банальности, типичных предложений. Около десяти процентов — опасаются, что им нечего будет вспомнить после, а шесть процентов — хотели бы получить на отдыхе новый, уникальный опыт.
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отдых, туризм, туристы, новости - туризм

Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках

14:53 04.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, чего россияне стараются избежать в путешествиях, сообщает Туту.ру.
В исследовании, проведенном в форме онлайн-анкетирования, приняли участие 1 200 человек, которые отправляются в поездки как минимум раз в год. Они могли выбирать несколько вариантов ответов.
Самый важный фактор для путешественников — деньги: 47 процентов респондентов сказали, что для них страшнее всего — столкнуться с излишними тратами и переплатами. Но качество отдыха тоже имеет значение. Россияне стараются избежать досадных неприятностей и испорченных впечатлений (35 процентов), а также не хотят потратить время впустую (33 процента).
Возможность получить плохой сервис и низкий уровень комфорта волнует 29 процентов опрошенных. При этом 15 процентов — хотели бы не тратить излишних усилий на то, чтобы желаемый уровень удобства все-таки получить.
Четверть путешественников отметили, что им важна надежность и безопасность. Примерно столько же — опасаются раздражающих мелочей, которые могут испортить впечатление от поездки.
Каждый пятый респондент старается избегать при планировании путешествий скуки, банальности, типичных предложений. Около десяти процентов — опасаются, что им нечего будет вспомнить после, а шесть процентов — хотели бы получить на отдыхе новый, уникальный опыт.
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