https://ria.ru/20210204/tseny-1596048007.html
Решетников оценил ситуацию с ценами на масло и сахар
Решетников оценил ситуацию с ценами на масло и сахар
Минэкономразвития РФ пока не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, окончательные решения по данному вопросу будут приняты РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:54
2021-02-04T16:54
2021-02-04T17:13
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ пока не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, окончательные решения по данному вопросу будут приняты в марте, заявил глава министерства Максим Решетников."По поводу соглашений по сахару и маслу. Мы наблюдаем ситуацию, мониторим. У нас и по данным Росстата, и по данным налоговой службы соглашения выполняются, цены на сахар снижаются, и от пика декабря снижение составило, если я не путаю, порядка 7%. Цены на подсолнечное масло стабилизировались - там тоже есть небольшое снижение, но мы пока это относим к статистическим колебаниям", - сказал Решетников на брифинге."Причем это снижение по сахару и стабилизацию по маслу мы наблюдаем на протяжении последних недель. На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте. По крайней мере, Минпромторг с Минсельхозом считают, что принятых мер достаточно. Действительно, цифры на сегодняшний момент это подтверждают", - добавил министр.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
https://ria.ru/20210204/tseny-1596047566.html
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россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика