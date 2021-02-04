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Решетников оценил ситуацию с ценами на масло и сахар
Решетников оценил ситуацию с ценами на масло и сахар
Минэкономразвития РФ пока не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, окончательные решения по данному вопросу будут приняты РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:54
2021-02-04T17:13
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ пока не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, окончательные решения по данному вопросу будут приняты в марте, заявил глава министерства Максим Решетников."По поводу соглашений по сахару и маслу. Мы наблюдаем ситуацию, мониторим. У нас и по данным Росстата, и по данным налоговой службы соглашения выполняются, цены на сахар снижаются, и от пика декабря снижение составило, если я не путаю, порядка 7%. Цены на подсолнечное масло стабилизировались - там тоже есть небольшое снижение, но мы пока это относим к статистическим колебаниям", - сказал Решетников на брифинге."Причем это снижение по сахару и стабилизацию по маслу мы наблюдаем на протяжении последних недель. На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте. По крайней мере, Минпромторг с Минсельхозом считают, что принятых мер достаточно. Действительно, цифры на сегодняшний момент это подтверждают", - добавил министр.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Решетников оценил ситуацию с ценами на масло и сахар

16:54 04.02.2021 (обновлено: 17:13 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ пока не видит потребности продлевать соглашения о стабилизации цен на масло и сахар, окончательные решения по данному вопросу будут приняты в марте, заявил глава министерства Максим Решетников.
"По поводу соглашений по сахару и маслу. Мы наблюдаем ситуацию, мониторим. У нас и по данным Росстата, и по данным налоговой службы соглашения выполняются, цены на сахар снижаются, и от пика декабря снижение составило, если я не путаю, порядка 7%. Цены на подсолнечное масло стабилизировались - там тоже есть небольшое снижение, но мы пока это относим к статистическим колебаниям", - сказал Решетников на брифинге.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 16:52
Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен
"Причем это снижение по сахару и стабилизацию по маслу мы наблюдаем на протяжении последних недель. На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте. По крайней мере, Минпромторг с Минсельхозом считают, что принятых мер достаточно. Действительно, цифры на сегодняшний момент это подтверждают", - добавил министр.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
 
РоссияМаксим РешетниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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