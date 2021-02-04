https://ria.ru/20210204/sud-1596007202.html
Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
Суд оставил под арестом экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге
Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста бывшего координатора екатеринбургского штаба Алексея Навального Ирину Норман, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:51
2021-02-04T13:51
2021-02-04T13:51
россия
свердловский областной суд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд отказался выпустить из-под ареста бывшего координатора екатеринбургского штаба Алексея Навального Ирину Норман, сообщает пресс-служба облсуда.Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Норман 10 суток ареста за организацию несогласованной акции 31 января."Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, Свердловский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД говорили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210203/arest-1595861780.html
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россия, свердловский областной суд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, екатеринбург, происшествия