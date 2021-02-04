Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/sud-1595998666.html
В Москве суд рассмотрит дело Соболь о неповиновении полиции во Внуково
В Москве суд рассмотрит дело Соболь о неповиновении полиции во Внуково
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь везут в суд для рассмотрения протокола о неповиновении полиции во время встречи Алексея... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:11
2021-02-04T13:12
любовь соболь
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595207435_0:0:857:482_1920x0_80_0_0_26637e3a511c3624ea4f9ac62e03c436.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь везут в суд для рассмотрения протокола о неповиновении полиции во время встречи Алексея Навального в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Как сообщили РИА Новости в суде, там зарегистрирован протокол о совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ее максимальная санкция - 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозит лишь штраф до 1000 рублей.Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей на несанкционированном митинге 23 января. Она находится под домашним арестом.В конце января по аналогичному делу о неповиновении полиции во "Внуково" пять суток ареста получил Константин Котов, который в 2019 году был приговорен к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах.
https://ria.ru/20210203/arest-1595900258.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595207435_58:0:857:599_1920x0_80_0_0_2772d0e5457f7dfb7dfb98c08ce1dd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь соболь, алексей навальный, москва, происшествия

В Москве суд рассмотрит дело Соболь о неповиновении полиции во Внуково

13:11 04.02.2021 (обновлено: 13:12 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанк Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы
 Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь везут в суд для рассмотрения протокола о неповиновении полиции во время встречи Алексея Навального в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Ее везут в Солнцевский суд по делу о якобы неповиновении полиции при встрече Навального во "Внуково", - сказал адвокат.
Как сообщили РИА Новости в суде, там зарегистрирован протокол о совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ее максимальная санкция - 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозит лишь штраф до 1000 рублей.
Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей на несанкционированном митинге 23 января. Она находится под домашним арестом.
В конце января по аналогичному делу о неповиновении полиции во "Внуково" пять суток ареста получил Константин Котов, который в 2019 году был приговорен к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах.
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 17:47
Московского депутата Штейн отправили под домашний арест
 
Любовь СобольАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
Лента новостейМолния