В Москве суд рассмотрит дело Соболь о неповиновении полиции во Внуково
13:11 04.02.2021 (обновлено: 13:12 04.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанк Любовь Соболь на заседании Тверского районного суда города Москвы
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь везут в суд для рассмотрения протокола о неповиновении полиции во время встречи Алексея Навального в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Ее везут в Солнцевский суд по делу о якобы неповиновении полиции при встрече Навального во "Внуково", - сказал адвокат.
Как сообщили РИА Новости в суде, там зарегистрирован протокол о совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ее максимальная санкция - 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозит лишь штраф до 1000 рублей.
Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей на несанкционированном митинге 23 января. Она находится под домашним арестом.
В конце января по аналогичному делу о неповиновении полиции во "Внуково" пять суток ареста получил Константин Котов, который в 2019 году был приговорен к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах.