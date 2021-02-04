https://ria.ru/20210204/sud-1595998666.html

В Москве суд рассмотрит дело Соболь о неповиновении полиции во Внуково

В Москве суд рассмотрит дело Соболь о неповиновении полиции во Внуково

Юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь везут в суд для рассмотрения протокола о неповиновении полиции во время встречи Алексея... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:11

2021-02-04T13:11

2021-02-04T13:12

любовь соболь

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Юриста Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) Любовь Соболь везут в суд для рассмотрения протокола о неповиновении полиции во время встречи Алексея Навального в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Как сообщили РИА Новости в суде, там зарегистрирован протокол о совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ее максимальная санкция - 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозит лишь штраф до 1000 рублей.Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей на несанкционированном митинге 23 января. Она находится под домашним арестом.В конце января по аналогичному делу о неповиновении полиции во "Внуково" пять суток ареста получил Константин Котов, который в 2019 году был приговорен к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах.

https://ria.ru/20210203/arest-1595900258.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, алексей навальный, москва, происшествия