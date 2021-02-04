https://ria.ru/20210204/strim-1595988538.html

Закон о запрете трэш-стримов могут принять до середины июля

Закон о запрете трэш-стримов могут принять до середины июля

Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, когда окончится весенняя сессия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:28

2021-02-04T12:28

2021-02-04T12:28

россия

ольга ковитиди

совет федерации рф

алексей пушков

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, когда окончится весенняя сессия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков", - сказал сенатор.Тема трэш-стримов обсуждалась ранее на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов трэш-стримов, но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.

https://ria.ru/20210203/arest-1595934994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга ковитиди, совет федерации рф, алексей пушков, общество