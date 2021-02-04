Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/strim-1595988538.html
Закон о запрете трэш-стримов могут принять до середины июля
Закон о запрете трэш-стримов могут принять до середины июля
Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, когда окончится весенняя сессия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:28
2021-02-04T12:28
россия
ольга ковитиди
совет федерации рф
алексей пушков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, когда окончится весенняя сессия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков", - сказал сенатор.Тема трэш-стримов обсуждалась ранее на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов трэш-стримов, но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.
https://ria.ru/20210203/arest-1595934994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга ковитиди, совет федерации рф, алексей пушков, общество

Закон о запрете трэш-стримов могут принять до середины июля

12:28 04.02.2021
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, когда окончится весенняя сессия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков", - сказал сенатор.
Тема трэш-стримов обсуждалась ранее на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов трэш-стримов, но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.
Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.
Скриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 22:35
Суд продлил арест Reeflay по делу о смерти девушки во время стрима
 
РоссияОльга КовитидиСовет Федерации РФАлексей ПушковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Глава OMV ждет завершения "Северного потока — 2", скрестив пальцы
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
Лента новостейМолния