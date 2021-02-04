https://ria.ru/20210204/sotsset-1595978035.html

Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам

Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:43

2021-02-04T11:43

2021-02-04T13:38

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

общество

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку соцсетей за размещение призывов участвовать в несогласованных митингах.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/peskov-1595841422.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество