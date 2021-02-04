https://ria.ru/20210204/sotsset-1595978035.html
Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам
Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам
Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:43
2021-02-04T11:43
2021-02-04T13:38
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1920x0_80_0_0_26d2056175d2f8a6301147c8873b3f15.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку соцсетей за размещение призывов участвовать в несогласованных митингах.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/peskov-1595841422.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1920x0_80_0_0_cd1d7b6619a2d87ca972204be45b906e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество