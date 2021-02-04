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Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам
Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам
Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:43
2021-02-04T13:38
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку соцсетей за размещение призывов участвовать в несогласованных митингах.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, общество

Комиссия Совфеда предложила блокировать соцсети за призывы к митингам

11:43 04.02.2021 (обновлено: 13:38 04.02.2021)
 
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Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие, в частности, блокировку соцсетей за размещение призывов участвовать в несогласованных митингах.
"Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения — от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых", — говорится в заявлении.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал организаторов акций провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
Вчера, 13:43
Есть схожесть. Песков о параллелях между митингами в России и Белоруссии
 
Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскОбщество
 
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