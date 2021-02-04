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Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
Солнцевский суд Москвы на 1 тысячу рублей оштрафовал юриста Фонда по борьбе с коррупцией* Любовь Соболь за неповиновение полиции во время встречи Алексея... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T14:51
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константин котов
любовь соболь
внуково
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы на 1 тысячу рублей оштрафовал юриста Фонда по борьбе с коррупцией* Любовь Соболь за неповиновение полиции во время встречи Алексея Навального в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Суд назначил штраф в тысячу рублей", - сказал он.Суд признал Соболь виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ее максимальная санкция - 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозил лишь штраф до 1000 рублей.Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей на несанкционированном митинге 23 января. Она находится под домашним арестом.В конце января по аналогичному делу о неповиновении полиции во "Внуково" пять суток ареста получил Константин Котов, который в 2019 году был приговорен к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210204/peskov-1595998354.html
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Соболь оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение полиции. Кадры из зала суда
Соболь оштрафовали на 1 тысячу рублей за неповиновение полиции. Кадры из зала суда
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константин котов, любовь соболь, внуково, алексей навальный, москва, происшествия

Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции

14:51 04.02.2021 (обновлено: 16:09 04.02.2021)
 
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы на 1 тысячу рублей оштрафовал юриста Фонда по борьбе с коррупцией* Любовь Соболь за неповиновение полиции во время встречи Алексея Навального в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
"Суд назначил штраф в тысячу рублей", - сказал он.
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Суд признал Соболь виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ее максимальная санкция - 15 суток ареста, но поскольку ребенку Соболь еще нет 14 лет, ей грозил лишь штраф до 1000 рублей.
Ранее в четверг следователи предъявили Соболь обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей на несанкционированном митинге 23 января. Она находится под домашним арестом.
В конце января по аналогичному делу о неповиновении полиции во "Внуково" пять суток ареста получил Константин Котов, который в 2019 году был приговорен к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах.
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Константин КотовЛюбовь СобольВнуковоАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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