Соболь предъявили обвинение по делу о нарушениях на незаконной акции
11:44 04.02.2021 (обновлено: 13:13 04.02.2021)
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
По словам адвоката, Соболь вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ).
"Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путём уговора и призыва", - сказал Воронин.
Ранее аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову и Олегу Навальному.
Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.