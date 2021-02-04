https://ria.ru/20210204/sobol-1595978271.html

Соболь предъявили обвинение по делу о нарушениях на незаконной акции

Соболь предъявили обвинение по делу о нарушениях на незаконной акции

Следственный комитет предъявил Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:44

2021-02-04T11:44

2021-02-04T13:13

альянс врачей

россия

любовь соболь

николай ляскин

алексей навальный

pussy riot

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Любови Соболь обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.По словам адвоката, Соболь вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ)."Она обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путём уговора и призыва", - сказал Воронин.Ранее аналогичное обвинение предъявили участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову и Олегу Навальному.Ранее по этому делу под домашний арест отправились пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Дмитрий Барановский, Любовь Соболь и Олег Степанов, брат Олег Навальный, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одного соратника Навального Николая Ляскина суд отказался отправлять под домашний арест. Суд избрал ему запрет определенных действий - запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

https://ria.ru/20210204/arest-1595970901.html

https://ria.ru/20210203/aresty-1595938314.html

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альянс врачей, россия, любовь соболь, николай ляскин, алексей навальный, pussy riot, происшествия