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https://ria.ru/20210204/snv-3-1595947644.html
Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
Южная Корея приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Республики Корея. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T06:28
2021-02-04T06:28
россия
дональд трамп
джо байден
москва
южная корея
сеул
сша
в мире
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СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южная Корея приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Республики Корея.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления СНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года."Наше правительство приветствует продление на пять лет договора СНВ-3 (New START) между правительствами России и США. Наше правительство считает, что этот договор усиливает систему нераспространения ядерного оружия, основанную на Договоре о нераспространении ядерного оружия (NPT), и содействует международному миру и безопасности. Наряду с этим мы ожидаем прогресса в обсуждении системы сдерживания вооружений, соответствующей новой среде международной безопасности на основе этого соглашения (СНВ-3 – ред.)", - говорится в заявлении МИД РК.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных державАдминистрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.
https://ria.ru/20210204/snv-3-1595945998.html
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россия, дональд трамп, джо байден, москва, южная корея, сеул, сша, в мире

Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3

06:28 04.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южная Корея приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Республики Корея.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления СНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Ракетный комплекс Тополь на полигоне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
04:16
МИД Японии прокомментировал продление договора СНВ-3
"Наше правительство приветствует продление на пять лет договора СНВ-3 (New START) между правительствами России и США. Наше правительство считает, что этот договор усиливает систему нераспространения ядерного оружия, основанную на Договоре о нераспространении ядерного оружия (NPT), и содействует международному миру и безопасности. Наряду с этим мы ожидаем прогресса в обсуждении системы сдерживания вооружений, соответствующей новой среде международной безопасности на основе этого соглашения (СНВ-3 – ред.)", - говорится в заявлении МИД РК.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
РоссияДональд ТрампДжо БайденМоскваЮжная КореяСеулСШАВ мире
 
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