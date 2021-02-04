Южная Корея прокомментировала продление договора СНВ-3
СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южная Корея приветствует продление договора СНВ-3 на пять лет, говорится в заявлении МИД Республики Корея.
"Наше правительство приветствует продление на пять лет договора СНВ-3 (New START) между правительствами России и США. Наше правительство считает, что этот договор усиливает систему нераспространения ядерного оружия, основанную на Договоре о нераспространении ядерного оружия (NPT), и содействует международному миру и безопасности. Наряду с этим мы ожидаем прогресса в обсуждении системы сдерживания вооружений, соответствующей новой среде международной безопасности на основе этого соглашения (СНВ-3 – ред.)", - говорится в заявлении МИД РК.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав
Администрация экс-президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу. Новая администрация президента США Джозефа Байдена оказалась настроена на продление договора.