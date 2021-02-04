https://ria.ru/20210204/sneg-1596079793.html

Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве

Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве

Из-за снегопада, который начался днем в четверг в Москве, сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T19:18

2021-02-04T19:18

2021-02-04T19:34

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Из-за снегопада, который начался днем в четверг в Москве, сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что за сутки выпадет 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы."К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров", - сказал Тишковец.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество