Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210204/sneg-1596079793.html
Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве
Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве
Из-за снегопада, который начался днем в четверг в Москве, сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T19:18
2021-02-04T19:34
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998869_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_2e0d27a7c55f73d9906c42a8a93ee7d6.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Из-за снегопада, который начался днем в четверг в Москве, сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что за сутки выпадет 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы."К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров", - сказал Тишковец.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998869_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ef7c6b6461b7e73beda3324c1fc9739d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Синоптик спрогнозировал обильные снегопады в Москве

19:18 04.02.2021 (обновлено: 19:34 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Из-за снегопада, который начался днем в четверг в Москве, сугробы к утру пятницы вырастут до 36 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил РИА Новости, что за сутки выпадет 10 миллиметров осадков, что составит треть от месячной нормы.
"К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров", - сказал Тишковец.
Зима с сугробами и морозами в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

Дети играют на снежной горке на Красной площади в Москве
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

Сотрудники ГБУ Гормост проводят чистку снега и наледи на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

Сотрудники коммунальных служб на заснеженной Никольской улице в Москве
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

Прохожие на заснеженной Красной площади в Москве
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

Дети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

Рыбаки на льду Химкинского водохранилища в Москве
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

Женщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

Синица в Измайловском парке в Москве
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

Мужчина в Измайловском парке в Москве
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
 
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния