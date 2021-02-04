https://ria.ru/20210204/shtammy-1596052196.html

Россия избежала "штаммобесия", считает эксперт

Россия избежала "штаммобесия", считает эксперт

России удалось избежать "штаммобесия", которое началось в некоторых европейских странах во время пандемии коронавируса, заявил руководитель экспертного совета... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T17:09

2021-02-04T17:09

2021-02-04T17:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

европа

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. России удалось избежать "штаммобесия", которое началось в некоторых европейских странах во время пандемии коронавируса, заявил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов."Мы сейчас видим, что в Европе разворачивается "штаммобесие" какое-то, они судорожно ищут штаммы, и основной задачей сегодня для европейского вирусолога является доказать, что новый штамм нас точно всех прикончит, поэтому ограничения снимать нельзя никогда", - сказал Кузнецов в ходе круглого стола на тему: "Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения" в МИА "Россия сегодня".По его мнению, во многих странах происходящее во время пандемии коронавируса "носит характер безумия"."То, что Россия этого безумия избежала, это очень здорово и для экономики, и для морального самочувствия наших людей, и для нашего общего будущего. Большое спасибо российским эпидемиологам, самым важным в мировом масштабе и эффективным эпидемиологам", - подчеркнул эксперт.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/koronavirus-1596023199.html

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595992876.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, европа