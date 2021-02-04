https://ria.ru/20210204/sanktsii-1596006789.html

В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций

В Совфеде не исключили ответных мер в случае новых американских санкций

Не исключено, что Россия примет ответные меры в случае введения США санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, считает первый зампред комитета... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:50

2021-02-04T13:50

2021-02-04T13:50

замена условного срока навального

россия

владимир джабаров

сергей лавров

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Не исключено, что Россия примет ответные меры в случае введения США санкций против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее сообщалось, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ по делу Алексея Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. Если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США."Решение об этом принимает МИД, но я считаю, что могут быть какие-то ответные шаги России, не обязательно зеркальные", - сказал Джабаров РИА Новости.При этом он заявил, что придавать значения возможным санкциям не надо. "Эти санкции не должны нас волновать, мы работаем по-прежнему", - сказал сенатор.По словам законодателя, демократическое большинство в американском конгрессе давно известно своими антироссийскими настроениями. "Не было бы Навального - придумали бы что-то другое для санкций", - заявил Джабаров.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595964647.html

https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595961426.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, владимир джабаров, сергей лавров, алексей навальный, в мире