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https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595995239.html
В Кремле назвали санкционное давление от США абсолютно неприемлемым
В Кремле назвали санкционное давление от США абсолютно неприемлемым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в РФ видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T12:55
2021-02-04T12:55
россия
борис немцов
сергей лавров
алексей навальный
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в РФ видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США."Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к американским санкциям.Пресс-секретарь президента отметил, что эта ситуация не является поводом для экстренной реакции главы государства, но его могут спросить об этом в рамках общения на свободную тему на том или ином мероприятии, если вопрос сохранит актуальность.Ранее сообщалось, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ по делу Алексея Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. Если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595967282.html
https://ria.ru/20210204/navalnyy-1595994165.html
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россия, борис немцов, сергей лавров, алексей навальный, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле назвали санкционное давление от США абсолютно неприемлемым

12:55 04.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в РФ видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.
"Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к американским санкциям.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Помощники Байдена считают, что США "выдохлись" в отношении санкций
Пресс-секретарь президента отметил, что эта ситуация не является поводом для экстренной реакции главы государства, но его могут спросить об этом в рамках общения на свободную тему на том или ином мероприятии, если вопрос сохранит актуальность.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ по делу Алексея Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. Если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суд. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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РоссияБорис НемцовСергей ЛавровАлексей НавальныйДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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