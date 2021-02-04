https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595967282.html

Помощники Байдена считают, что США "выдохлись" в отношении санкций

Помощники Байдена считают, что США "выдохлись" в отношении санкций

Помощники президента США Джо Байдена полагают, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России, и руководство страны, возможно, будет... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T10:42

2021-02-04T10:42

2021-02-04T10:42

россия

алексей навальный

джо байден

сша

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена полагают, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России, и руководство страны, возможно, будет работать с союзниками для "оказания давления", пишет газета New York Times.Издание отмечает, что "когда США осудили приговор Навальному <…> высокопоставленные помощники Байдена признавали, что, по словам одного из них, что касается Кремля, "мы порядком выдохлись в смысле санкций".Как пишет газета, "помощники Байдена заявляют, что разница сейчас в том, что они будут усердно работать, чтобы скоординировать давление (на РФ – ред.) с союзниками, чьи взгляды (экс-президент США Дональд) Трамп в течение последних четырех лет в значительной степени игнорировал". Издание отмечает, что вместо санкций "особенно в случае с Россией он (Байден - ред.) может рассмотреть некоторые другие новые возможности".Ранее сообщалось, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ по делу Алексея Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. В случае, если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

https://ria.ru/20210204/shantazh-1595949384.html

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россия, алексей навальный, джо байден, сша