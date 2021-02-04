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https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595964647.html
Политолог оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
Политолог оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
Администрация Джо Байдена не будет спешить с принятием решения по внесенному в конгресс США законопроекту о санкциях против России по делу Алексея Навального,... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T10:26
2021-02-04T10:26
замена условного срока навального
россия
марко рубио
алексей навальный
джо байден
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация Джо Байдена не будет спешить с принятием решения по внесенному в конгресс США законопроекту о санкциях против России по делу Алексея Навального, чтобы не навредить себе, этот документ сумбурный, Белый дом будет детально его изучать, считает эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.Ранее группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о санкциях против РФ по делу Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. Если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции. Перспективы принятия законопроекта неясны. Его поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.Как отметил эксперт РИА Новости, в базе данных американских законопроектов документ еще не появился. "Это первый законопроект о России, который новый конгресс в новом составе будет обсуждать. Интересно, что он внесен пятью сенаторами, среди них есть республиканцы и демократы, и каждый из них – ветеран американского сената, уже засветившиеся во многих законопроектах, в том числе касающихся России", - сказал эксперт.Политолог напомнил, что Байден все-таки уже заявлял, что меры против России будут приниматься после очень серьезного изучения. "Это разумная мысль с учетом того, что Байден только приступил к исполнению обязанностей, в его администрации еще не заполнены все вакансии, в том числе еще не утвержден в должности глава ЦРУ, а разведка должна предоставить данные, которые должны учитываться при принятии решения по законопроекту", - сказал аналитик.По мнению Шарикова, "если сейчас будут приниматься какие-то действия, то они будут поспешными, и ни к чему хорошему это не приведет". "Не та ситуация, которая требует немедленного реагирования. Администрация Байдена не будет спешить с законопроектом, будет его детально изучать и долго думать, чтобы не сделать себе хуже", - указал эксперт .По его оценке, в целом законопроект сенаторов сумбурный. "В нем написано все обо всем. Я думаю, что появится еще несколько законопроектов, это логичная практика, - и в верхней палате, и в нижней. Их могут как-то потом объединять в единый законопроект. Поэтому я не думаю, что к этому законопроекту стоит большое внимание уделять. Это первый из многих. Подозреваю, что будет еще много других инициатив", - считает политолог.Шариков обратил внимание, что одним из авторов инициативы выступил республиканец Митт Ромни – человек очень амбициозный, который еще сохраняет амбиции баллотироваться в президенты. "После ухода (Дональда) Трампа Республиканская партия оказывается обезглавленной. Ромни давно последовательно выступает критиком Трампа, очень уважаемый человек в Республиканской партии. Может быть, эта инициатива - часть его масштабной стратегии возглавить Республиканскую партию и повести ее за собой в 2024 году", - добавил эксперт.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В ведомстве называли поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210204/sanktsii-1595961426.html
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замена условного срока навального, россия, марко рубио, алексей навальный, джо байден, в мире

Политолог оценил законопроект конгресса США о санкциях против России

10:26 04.02.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация Джо Байдена не будет спешить с принятием решения по внесенному в конгресс США законопроекту о санкциях против России по делу Алексея Навального, чтобы не навредить себе, этот документ сумбурный, Белый дом будет детально его изучать, считает эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.
Ранее группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о санкциях против РФ по делу Навального. Законопроект предлагает администрации США определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия. Предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. Если администрация решит, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, законопроект предлагает ввести против них санкции. Перспективы принятия законопроекта неясны. Его поддержали демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис Ван Холден и Дик Дурбин, а также республиканцы Митт Ромни и Марко Рубио.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Как отметил эксперт РИА Новости, в базе данных американских законопроектов документ еще не появился. "Это первый законопроект о России, который новый конгресс в новом составе будет обсуждать. Интересно, что он внесен пятью сенаторами, среди них есть республиканцы и демократы, и каждый из них – ветеран американского сената, уже засветившиеся во многих законопроектах, в том числе касающихся России", - сказал эксперт.
Политолог напомнил, что Байден все-таки уже заявлял, что меры против России будут приниматься после очень серьезного изучения. "Это разумная мысль с учетом того, что Байден только приступил к исполнению обязанностей, в его администрации еще не заполнены все вакансии, в том числе еще не утвержден в должности глава ЦРУ, а разведка должна предоставить данные, которые должны учитываться при принятии решения по законопроекту", - сказал аналитик.
По мнению Шарикова, "если сейчас будут приниматься какие-то действия, то они будут поспешными, и ни к чему хорошему это не приведет". "Не та ситуация, которая требует немедленного реагирования. Администрация Байдена не будет спешить с законопроектом, будет его детально изучать и долго думать, чтобы не сделать себе хуже", - указал эксперт .
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По его оценке, в целом законопроект сенаторов сумбурный. "В нем написано все обо всем. Я думаю, что появится еще несколько законопроектов, это логичная практика, - и в верхней палате, и в нижней. Их могут как-то потом объединять в единый законопроект. Поэтому я не думаю, что к этому законопроекту стоит большое внимание уделять. Это первый из многих. Подозреваю, что будет еще много других инициатив", - считает политолог.
Шариков обратил внимание, что одним из авторов инициативы выступил республиканец Митт Ромни – человек очень амбициозный, который еще сохраняет амбиции баллотироваться в президенты. "После ухода (Дональда) Трампа Республиканская партия оказывается обезглавленной. Ромни давно последовательно выступает критиком Трампа, очень уважаемый человек в Республиканской партии. Может быть, эта инициатива - часть его масштабной стратегии возглавить Республиканскую партию и повести ее за собой в 2024 году", - добавил эксперт.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В ведомстве называли поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.
В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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