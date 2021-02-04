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https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html
Ученые назвали самый распространенный вид рака
Ученые назвали самый распространенный вид рака
Глобальный обзор онкологических заболеваний, охватывающий 185 стран, показал, что среди 36 самых распространенных видов рака по заболеваемости лидирует рак... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:00
2021-02-04T16:00
наука
рак груди
рак легких
рак
здоровье
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глобальный обзор онкологических заболеваний, охватывающий 185 стран, показал, что среди 36 самых распространенных видов рака по заболеваемости лидирует рак женской груди, опередивший по итогам прошлого года рак легких. Этот же вид стал самым диагностируемым в мире. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского онкологического общества CA: A Cancer Journal for Clinicians.В отчете "Глобальная статистика рака 2020", подготовленном Американским онкологическим обществом (ACS) и Международным агентством по изучению рака (IARC), приводятся показатели заболеваемость и смертность от рака на глобальном уровне, в зависимости от пола, географии и уровня социально-экономического развития, а также обсуждаются связанные факторы риска и перспективы профилактики для каждого из десяти основных видов рака, составляющих более 60 процентов недавно диагностированных случаев и ставших причиной более 70 процентов смертей от рака.Данные отчета показывают, что каждый пятый житель планеты в течение жизни заболевает раком, а каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирают от этого заболевания. В 2020 году зафиксированы 19,3 миллиона новых случаев рака и почти 10 миллионов случаев смерти от рака. Самыми диагностируемыми видами были: рак женской груди с 2,3 миллионами новых случаев — 11,7 процента от общего числа; рак легких — 11,4 процента; толстой кишки — 10 процентов; простаты — 7,3 процента, и желудка — 5,6 процента. Эксперты высказывают беспокойство по поводу того, что заболеваемость раком груди увеличивается в странах, где она была исторически низкой."Резкие изменения в образе жизни и среде обитания повлияли на увеличение факторов риска рака груди, таких как избыточная масса тела, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, отсрочка деторождения, меньшее количество родов и сокращенный период грудного вскармливания. Растущее распространение этих факторов, связанных с социальными и экономическими переходами, приводит к сокращению межгосударственного разрыва в заболеваемости раком груди", — пишут авторы статьи.Смертность от рака груди среди женщин в странах с переходной экономикой оказалась даже выше, чем среди женщин в странах с рыночной экономикой — 15 и 12,8 на 100 тысяч соответственно, несмотря на значительно более низкие показатели заболеваемости — 29,7 и 55,9 на 100 тысяч соответственно."Поскольку плохие результаты в этих странах в значительной степени объясняются поздним обращением пациенток, срочно необходимы усилия по содействию раннему выявлению с последующим своевременным и надлежащим лечением", — приводятся в пресс-релизе ACS слова первого автора исследования доктора Хёны Сун (Hyuna Sung).Ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний в 2020 году оставался рак легких с 1,8 миллионами случаев — 18 процентов от общего числа смертей от рака. За ним следуют: колоректальный рак — 9,4 процента; рак печени — 8,3 процента; желудка — 7,7; и женской груди — 6,9 процента. Смертность от рака легких сейчас в 3–4 раза выше в странах с рыночной экономикой, по сравнению со странами с переходной экономикой. Но, по мнению исследователей, это соотношение в ближайшее время может коренным образом измениться, учитывая, что на сегодняшний день около 80 процентов курильщиков проживают в странах с низким и средним уровнем доходов.Авторы отчета прогнозируют, что в 2040 году в мире появится около 28,4 миллиона новых случаев рака, что на 47 процента больше, чем в 2020 году.
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рак груди, рак легких, рак, здоровье

Ученые назвали самый распространенный вид рака

16:00 04.02.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Глобальный обзор онкологических заболеваний, охватывающий 185 стран, показал, что среди 36 самых распространенных видов рака по заболеваемости лидирует рак женской груди, опередивший по итогам прошлого года рак легких. Этот же вид стал самым диагностируемым в мире. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского онкологического общества CA: A Cancer Journal for Clinicians.
В отчете "Глобальная статистика рака 2020", подготовленном Американским онкологическим обществом (ACS) и Международным агентством по изучению рака (IARC), приводятся показатели заболеваемость и смертность от рака на глобальном уровне, в зависимости от пола, географии и уровня социально-экономического развития, а также обсуждаются связанные факторы риска и перспективы профилактики для каждого из десяти основных видов рака, составляющих более 60 процентов недавно диагностированных случаев и ставших причиной более 70 процентов смертей от рака.
Данные отчета показывают, что каждый пятый житель планеты в течение жизни заболевает раком, а каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирают от этого заболевания. В 2020 году зафиксированы 19,3 миллиона новых случаев рака и почти 10 миллионов случаев смерти от рака.
Самыми диагностируемыми видами были: рак женской груди с 2,3 миллионами новых случаев — 11,7 процента от общего числа; рак легких — 11,4 процента; толстой кишки — 10 процентов; простаты — 7,3 процента, и желудка — 5,6 процента.
Эксперты высказывают беспокойство по поводу того, что заболеваемость раком груди увеличивается в странах, где она была исторически низкой.
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"Резкие изменения в образе жизни и среде обитания повлияли на увеличение факторов риска рака груди, таких как избыточная масса тела, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, отсрочка деторождения, меньшее количество родов и сокращенный период грудного вскармливания. Растущее распространение этих факторов, связанных с социальными и экономическими переходами, приводит к сокращению межгосударственного разрыва в заболеваемости раком груди", — пишут авторы статьи.
Смертность от рака груди среди женщин в странах с переходной экономикой оказалась даже выше, чем среди женщин в странах с рыночной экономикой — 15 и 12,8 на 100 тысяч соответственно, несмотря на значительно более низкие показатели заболеваемости — 29,7 и 55,9 на 100 тысяч соответственно.
"Поскольку плохие результаты в этих странах в значительной степени объясняются поздним обращением пациенток, срочно необходимы усилия по содействию раннему выявлению с последующим своевременным и надлежащим лечением", — приводятся в пресс-релизе ACS слова первого автора исследования доктора Хёны Сун (Hyuna Sung).
Ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний в 2020 году оставался рак легких с 1,8 миллионами случаев — 18 процентов от общего числа смертей от рака. За ним следуют: колоректальный рак — 9,4 процента; рак печени — 8,3 процента; желудка — 7,7; и женской груди — 6,9 процента.
Смертность от рака легких сейчас в 3–4 раза выше в странах с рыночной экономикой, по сравнению со странами с переходной экономикой. Но, по мнению исследователей, это соотношение в ближайшее время может коренным образом измениться, учитывая, что на сегодняшний день около 80 процентов курильщиков проживают в странах с низким и средним уровнем доходов.
Авторы отчета прогнозируют, что в 2040 году в мире появится около 28,4 миллиона новых случаев рака, что на 47 процента больше, чем в 2020 году.
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