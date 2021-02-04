https://ria.ru/20210204/putin-1595996003.html

В Кремле рассказали об отношении Путина к участникам незаконных акций

В Кремле рассказали об отношении Путина к участникам незаконных акций

Президент РФ Владимир Путин воспринимает людей, выходящих на незаконные акции, но ведущих себя мирно, в первую очередь как граждан РФ, но также и как тех, кто... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T12:58

2021-02-04T12:58

2021-02-04T12:58

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин воспринимает людей, выходящих на незаконные акции, но ведущих себя мирно, в первую очередь как граждан РФ, но также и как тех, кто нарушает закон, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, главное как граждан России", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как Путин воспринимает тех людей, кто выходит на несогласованные акции, но при этом ведет себя мирно.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/zaderzhanie-1595980251.html

россия

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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, общество