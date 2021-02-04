https://ria.ru/20210204/puteshestviya-1595968934.html
Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале
Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале
Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:49
2021-02-04T11:49
2021-02-04T11:49
куда можно лететь
куда поехать
маршруты
туристы
австралия
молдавия
хельсинки
мальдивы
италия
египет
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей с вылетом в последний месяц зимы и в январе. Оказалось, что большинство клиентов изучали возможность попасть в феврале на Шри-Ланку: в эту страну искали перелеты в два раза чаще, чем в январе. Кроме того, удвоился интерес россиян к отдыху во Вьетнаме, а билеты в Индию стали смотреть чаще на 37 процентов.В список желанных направлений для февральского отдыха вошли Австралия (количество поисковых запросов за месяц выросло на 32 процента), Мальдивы (+31 процент), Молдавия (+28 процентов), Грузия (+25 процентов), Египет (+18 процентов), Финляндия (+16 процентов) и Италия (+13 процентов)."Многие страны, которыми интересуются пользователи, пока не открыли границы, но туристы не теряют надежды на отдых там. Рост поисковых запросов по определенным направлениям особенно заметен после новостей. Например, после объявления о возобновлении авиасообщения с Финляндией россияне посчитали, что воспользоваться рейсами смогут в том числе туристы, и начали чаще искать билеты в Хельсинки", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
австралия
молдавия
хельсинки
мальдивы
италия
египет
вьетнам
финляндия
шри-ланка
грузия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, маршруты, туристы, австралия, молдавия, хельсинки, мальдивы, италия, египет, туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, вьетнам, финляндия, шри-ланка, грузия
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей с вылетом в последний месяц зимы и в январе.
Оказалось, что большинство клиентов изучали возможность попасть в феврале на Шри-Ланку: в эту страну искали перелеты в два раза чаще, чем в январе.
Кроме того, удвоился интерес россиян к отдыху во Вьетнаме, а билеты в Индию стали смотреть чаще на 37 процентов.
В список желанных направлений для февральского отдыха вошли Австралия (количество поисковых запросов за месяц выросло на 32 процента), Мальдивы (+31 процент), Молдавия (+28 процентов), Грузия (+25 процентов), Египет (+18 процентов), Финляндия (+16 процентов) и Италия (+13 процентов).
"Многие страны, которыми интересуются пользователи, пока не открыли границы, но туристы не теряют надежды на отдых там. Рост поисковых запросов по определенным направлениям особенно заметен после новостей. Например, после объявления о возобновлении авиасообщения с Финляндией россияне посчитали, что воспользоваться рейсами смогут в том числе туристы, и начали чаще искать билеты в Хельсинки", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.