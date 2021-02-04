Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210204/puteshestviya-1595968934.html
Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале
Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале
Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:49
2021-02-04T11:49
куда можно лететь
куда поехать
маршруты
туристы
австралия
молдавия
хельсинки
мальдивы
италия
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей с вылетом в последний месяц зимы и в январе. Оказалось, что большинство клиентов изучали возможность попасть в феврале на Шри-Ланку: в эту страну искали перелеты в два раза чаще, чем в январе. Кроме того, удвоился интерес россиян к отдыху во Вьетнаме, а билеты в Индию стали смотреть чаще на 37 процентов.В список желанных направлений для февральского отдыха вошли Австралия (количество поисковых запросов за месяц выросло на 32 процента), Мальдивы (+31 процент), Молдавия (+28 процентов), Грузия (+25 процентов), Египет (+18 процентов), Финляндия (+16 процентов) и Италия (+13 процентов)."Многие страны, которыми интересуются пользователи, пока не открыли границы, но туристы не теряют надежды на отдых там. Рост поисковых запросов по определенным направлениям особенно заметен после новостей. Например, после объявления о возобновлении авиасообщения с Финляндией россияне посчитали, что воспользоваться рейсами смогут в том числе туристы, и начали чаще искать билеты в Хельсинки", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html
австралия
молдавия
хельсинки
мальдивы
италия
египет
вьетнам
финляндия
шри-ланка
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_591:0:3322:2048_1920x0_80_0_0_77d3f3b1905e71a814d4d0de232c517c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, маршруты, туристы, австралия, молдавия, хельсинки, мальдивы, италия, египет, туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, вьетнам, финляндия, шри-ланка, грузия

Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале

11:49 04.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей с вылетом в последний месяц зимы и в январе.
Оказалось, что большинство клиентов изучали возможность попасть в феврале на Шри-Ланку: в эту страну искали перелеты в два раза чаще, чем в январе.
Кроме того, удвоился интерес россиян к отдыху во Вьетнаме, а билеты в Индию стали смотреть чаще на 37 процентов.
В список желанных направлений для февральского отдыха вошли Австралия (количество поисковых запросов за месяц выросло на 32 процента), Мальдивы (+31 процент), Молдавия (+28 процентов), Грузия (+25 процентов), Египет (+18 процентов), Финляндия (+16 процентов) и Италия (+13 процентов).
"Многие страны, которыми интересуются пользователи, пока не открыли границы, но туристы не теряют надежды на отдых там. Рост поисковых запросов по определенным направлениям особенно заметен после новостей. Например, после объявления о возобновлении авиасообщения с Финляндией россияне посчитали, что воспользоваться рейсами смогут в том числе туристы, и начали чаще искать билеты в Хельсинки", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
Дом Севастьянова в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00Туризм
Уральский Чикаго. На выходные — в Екатеринбург
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьмаршрутытуристыАвстралияМолдавияХельсинкиМальдивыИталияЕгипетТуризмавиабилетыпассажирыНовости - ТуризмВьетнамФинляндияШри-ЛанкаГрузия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Российские туристы рассказали, чего стараются избегать в поездках
14:51МВД не планирует перевозить задержанных на акциях за пределы Москвы
14:51Жителя поселка Уральский оштрафовали за ретвит записи Ройзмана
14:51Суд оштрафовал Любовь Соболь на тысячу рублей за неповиновение полиции
14:44Европейские астронавты, летящие на МКС на Crew Dragon, готовятся в России
14:39Физики получили новое состояние материи
14:38В Белоруссии заявили, что мутировавших штаммов коронавируса в стране нет
14:30Греческая газета призвала правительство брать "Спутник V" прямо сейчас
14:29Слуцкий оценил законопроект конгресса США о санкциях против России
14:24Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки
14:23В Минцифры рассказали о проекте по геолокации телефонов
14:21Боррель призвал вести диалог с Россией
14:13Жириновский считает, что Запад "проиграл", сделав ставки на Навального
14:13Горбачев назвал создателей "Спутник V" достойными Нобелевской премии
14:11Нарышкин назвал погибших в Сирии мирных жителей жертвами "демократизации"
14:09Свердловские власти объяснили покупку 15 иномарок за 39 миллионов рублей
14:06Экс-министра труда Азербайджана арестовали по подозрению в коррупции
14:03Житель Красноярска пытался взорвать банкомат с помощью газового баллона
13:57СК попросил арестовать жителя Заполярья, ударившего полицейского в Москве
13:55Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в феврале и марте
Лента новостейМолния