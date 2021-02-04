https://ria.ru/20210204/puteshestviya-1595968934.html

Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале

Названы самые популярные направления для авиапутешествий в феврале

Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:49

2021-02-04T11:49

2021-02-04T11:49

куда можно лететь

куда поехать

маршруты

туристы

австралия

молдавия

хельсинки

мальдивы

италия

египет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные у российских туристов авиамаршруты для путешествий в феврале, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали поисковые запросы пользователей с вылетом в последний месяц зимы и в январе. Оказалось, что большинство клиентов изучали возможность попасть в феврале на Шри-Ланку: в эту страну искали перелеты в два раза чаще, чем в январе. Кроме того, удвоился интерес россиян к отдыху во Вьетнаме, а билеты в Индию стали смотреть чаще на 37 процентов.В список желанных направлений для февральского отдыха вошли Австралия (количество поисковых запросов за месяц выросло на 32 процента), Мальдивы (+31 процент), Молдавия (+28 процентов), Грузия (+25 процентов), Египет (+18 процентов), Финляндия (+16 процентов) и Италия (+13 процентов)."Многие страны, которыми интересуются пользователи, пока не открыли границы, но туристы не теряют надежды на отдых там. Рост поисковых запросов по определенным направлениям особенно заметен после новостей. Например, после объявления о возобновлении авиасообщения с Финляндией россияне посчитали, что воспользоваться рейсами смогут в том числе туристы, и начали чаще искать билеты в Хельсинки", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

австралия

молдавия

хельсинки

мальдивы

италия

египет

вьетнам

финляндия

шри-ланка

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, маршруты, туристы, австралия, молдавия, хельсинки, мальдивы, италия, египет, туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, вьетнам, финляндия, шри-ланка, грузия