СПЧ проверит условия содержания арестованных в спецприемнике в Сахарово
© РИА Новости / Рамиль СитдиковУ центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово в Новой Москве
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня посетит Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в новой Москве для проверки условий содержания административно арестованных.
"Я туда планирую завтра-послезавтра выезжать с проверкой", - рассказал Бабушкин.
Также он считает, что штат сотрудников в ЦВСИГ не соответствует тем задачам, которые им поставлены.
"Естественно, все происходит очень медленно. Медленно принимаются посылки. То есть там сотрудники уже вместо восьми часов работают 12 часов на приеме передач", - пояснил член Совета.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".