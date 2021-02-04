https://ria.ru/20210204/proverka-1596094658.html

СПЧ проверит условия содержания арестованных в спецприемнике в Сахарово

СПЧ проверит условия содержания арестованных в спецприемнике в Сахарово

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня посетит Центр временного содержания... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T22:19

2021-02-04T22:19

2021-02-04T22:19

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил РИА Новости, что в ближайшие два дня посетит Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в новой Москве для проверки условий содержания административно арестованных."Я туда планирую завтра-послезавтра выезжать с проверкой", - рассказал Бабушкин.Также он считает, что штат сотрудников в ЦВСИГ не соответствует тем задачам, которые им поставлены."Естественно, все происходит очень медленно. Медленно принимаются посылки. То есть там сотрудники уже вместо восьми часов работают 12 часов на приеме передач", - пояснил член Совета.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних". Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/sakharovo-1596047750.html

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россия, новая москва, андрей бабушкин, алексей навальный, дмитрий песков, общество