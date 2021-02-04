https://ria.ru/20210204/prognoz-1596026644.html

Ученые составили прогноз по заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Ученые составили прогноз по заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге может сойти на нет к середине мая при условии широкомасштабной вакцинации, свидетельствует прогноз Центра... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T15:16

2021-02-04T15:16

2021-02-04T15:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578214545_0:380:2949:2039_1920x0_80_0_0_64cdd98b1412f3d180840b5997c7cbe5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге может сойти на нет к середине мая при условии широкомасштабной вакцинации, свидетельствует прогноз Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)."Санкт-Петербург может опуститься до уровня (прироста общего числа выявленных случаев коронавируса – ред.) 0,1% во второй декаде апреля. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения города", - говорится в материалах Центра интеллектуальной логистики на сайте факультета прикладной математики – процессов управления СПбГУ.По оценке ученых, в Москве нулевой уровень заболеваемости может быть достигнут в конце апреля, в России в целом – в первой декаде мая. Необходимым условием также являются высокие темпы вакцинации населения.Ранее сообщалось, что ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case Based Rate Reasoning).По данным городского оперштаба, в Петербурге к четвергу подтверждено 340 929 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 1571 случай против 1916 сутками ранее. Выздоровели 240 463 человека, скончались – 9959.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595970774.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, общество