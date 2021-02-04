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https://ria.ru/20210204/prognoz-1596026644.html
Ученые составили прогноз по заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Ученые составили прогноз по заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге может сойти на нет к середине мая при условии широкомасштабной вакцинации, свидетельствует прогноз Центра... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T15:16
2021-02-04T15:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге может сойти на нет к середине мая при условии широкомасштабной вакцинации, свидетельствует прогноз Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)."Санкт-Петербург может опуститься до уровня (прироста общего числа выявленных случаев коронавируса – ред.) 0,1% во второй декаде апреля. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения города", - говорится в материалах Центра интеллектуальной логистики на сайте факультета прикладной математики – процессов управления СПбГУ.По оценке ученых, в Москве нулевой уровень заболеваемости может быть достигнут в конце апреля, в России в целом – в первой декаде мая. Необходимым условием также являются высокие темпы вакцинации населения.Ранее сообщалось, что ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case Based Rate Reasoning).По данным городского оперштаба, в Петербурге к четвергу подтверждено 340 929 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 1571 случай против 1916 сутками ранее. Выздоровели 240 463 человека, скончались – 9959.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, общество

Ученые составили прогноз по заболеваемости COVID-19 в Петербурге

15:16 04.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Прирост новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге может сойти на нет к середине мая при условии широкомасштабной вакцинации, свидетельствует прогноз Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
"Санкт-Петербург может опуститься до уровня (прироста общего числа выявленных случаев коронавируса – ред.) 0,1% во второй декаде апреля. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости к середине мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения города", - говорится в материалах Центра интеллектуальной логистики на сайте факультета прикладной математики – процессов управления СПбГУ.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
Вчера, 11:02Распространение коронавируса
В России за сутки зафиксировали 16 714 случаев заражения коронавирусом
По оценке ученых, в Москве нулевой уровень заболеваемости может быть достигнут в конце апреля, в России в целом – в первой декаде мая. Необходимым условием также являются высокие темпы вакцинации населения.
Ранее сообщалось, что ученые СПбГУ разработали модель прогнозирования развития эпидемий CBRR (Case Based Rate Reasoning).
По данным городского оперштаба, в Петербурге к четвергу подтверждено 340 929 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 1571 случай против 1916 сутками ранее. Выздоровели 240 463 человека, скончались – 9959.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
 
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