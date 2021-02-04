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Телеведущий Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах
Телеведущий Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах
Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов рассказал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от партии "Единая... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T11:35
2021-02-04T11:35
россия
евгений попов
госдума рф
единая россия
москва
политика
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов рассказал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от партии "Единая Россия" в Москве.При этом он уточнил, что был и планирует оставаться беспартийным."Ведутся переговоры, я обдумываю предложение, очень интересное. Буду в курсе держать. Но я был и планирую оставаться беспартийным", - ответил Попов на вопрос о планах принять участие в думских выборах от "Единой России" в Москве.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.
https://ria.ru/20210120/vybory-1593873907.html
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россия, евгений попов, госдума рф, единая россия, москва, политика

Телеведущий Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах

11:35 04.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист и телеведущий Евгений Попов
Журналист и телеведущий Евгений Попов - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов рассказал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от партии "Единая Россия" в Москве.
При этом он уточнил, что был и планирует оставаться беспартийным.
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"Ведутся переговоры, я обдумываю предложение, очень интересное. Буду в курсе держать. Но я был и планирую оставаться беспартийным", - ответил Попов на вопрос о планах принять участие в думских выборах от "Единой России" в Москве.
Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.
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РоссияЕвгений ПоповГосдума РФЕдиная РоссияМоскваПолитика
 
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