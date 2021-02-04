https://ria.ru/20210204/popov-1595976988.html

Телеведущий Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах

Телеведущий Евгений Попов ведет переговоры об участии в выборах

Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов рассказал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от партии "Единая... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T11:35

2021-02-04T11:35

2021-02-04T11:35

россия

евгений попов

госдума рф

единая россия

москва

политика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Телеведущий программы "60 минут" на "России 1" Евгений Попов рассказал РИА Новости, что обдумывает предложение об участии в думских выборах от партии "Единая Россия" в Москве.При этом он уточнил, что был и планирует оставаться беспартийным."Ведутся переговоры, я обдумываю предложение, очень интересное. Буду в курсе держать. Но я был и планирую оставаться беспартийным", - ответил Попов на вопрос о планах принять участие в думских выборах от "Единой России" в Москве.Единый день голосования запланирован в России на 19 сентября 2021 года. В этом году также должны состояться выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20210120/vybory-1593873907.html

https://ria.ru/20210130/prilepin-1595239650.html

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россия, евгений попов, госдума рф, единая россия, москва, политика