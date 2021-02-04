https://ria.ru/20210204/peskov-1595998354.html
Песков заявил об отсутствии репрессий в ситуации с незаконными акциями
Песков заявил об отсутствии репрессий в ситуации с незаконными акциями
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил жесткие меры на несогласованных акциях в Москве прямыми нападениями на сотрудников правоохранительных... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:10
2021-02-04T13:10
2021-02-04T14:04
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил жесткие меры на несогласованных акциях в Москве прямыми нападениями на сотрудников правоохранительных органов."Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией, в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций", — заявил Песков.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному. Ему заменили условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима.Во время акций силовики задерживали отдельных участников. После этого в полицию поступили заявления о нескольких случаях "чрезмерного применения силы" со стороны бойцов ОМОНа. В Кремле отметили, что по каждому случаю МВД и Росгвардия проведут служебную проверку.Песков ранее называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210204/peskov-1595997397.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, москва