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Песков прокомментировал жалобы одной из задержанных на незаконной акции
Песков прокомментировал жалобы одной из задержанных на незаконной акции
Если действительно было применение силы в столичном ОВД "Донской" к участнице несогласованной акции, то надо обращаться в прокуратуру и суд, заявил... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T13:04
2021-02-04T13:19
россия
любовь соболь
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если действительно было применение силы в столичном ОВД "Донской" к участнице несогласованной акции, то надо обращаться в прокуратуру и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если это было действительно так, то наверное, она уже должна быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд и так далее. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с сотрудницей штаба Любови Соболь, которая пожаловалась на то, что ее душили в отделении полиции, выбивая у нее код от мобильного телефона.Песков отметил, что у Кремля есть доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями. "И в отличии от вас мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей и непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", - уточнил он.
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россия, любовь соболь, дмитрий песков, общество

Песков прокомментировал жалобы одной из задержанных на незаконной акции

13:04 04.02.2021 (обновлено: 13:19 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если действительно было применение силы в столичном ОВД "Донской" к участнице несогласованной акции, то надо обращаться в прокуратуру и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если это было действительно так, то наверное, она уже должна быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд и так далее. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с сотрудницей штаба Любови Соболь, которая пожаловалась на то, что ее душили в отделении полиции, выбивая у нее код от мобильного телефона.
Песков отметил, что у Кремля есть доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями. "И в отличии от вас мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей и непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", - уточнил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
12:59
Песков заявил, что Путин не смотрел записи из спецприемника в Сахарово
 
РоссияЛюбовь СобольДмитрий ПесковОбщество
 
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