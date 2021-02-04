https://ria.ru/20210204/peskov-1595997397.html

Песков прокомментировал жалобы одной из задержанных на незаконной акции

Песков прокомментировал жалобы одной из задержанных на незаконной акции

Если действительно было применение силы в столичном ОВД "Донской" к участнице несогласованной акции, то надо обращаться в прокуратуру и суд, заявил... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T13:04

2021-02-04T13:04

2021-02-04T13:19

россия

любовь соболь

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если действительно было применение силы в столичном ОВД "Донской" к участнице несогласованной акции, то надо обращаться в прокуратуру и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если это было действительно так, то наверное, она уже должна быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд и так далее. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с сотрудницей штаба Любови Соболь, которая пожаловалась на то, что ее душили в отделении полиции, выбивая у нее код от мобильного телефона.Песков отметил, что у Кремля есть доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями. "И в отличии от вас мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей и непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", - уточнил он.

https://ria.ru/20210204/sakharovo-1595996242.html

россия

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2021

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россия, любовь соболь, дмитрий песков, общество