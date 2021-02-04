Песков прокомментировал жалобы одной из задержанных на незаконной акции
13:04 04.02.2021 (обновлено: 13:19 04.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Если действительно было применение силы в столичном ОВД "Донской" к участнице несогласованной акции, то надо обращаться в прокуратуру и суд, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если это было действительно так, то наверное, она уже должна быть в прокуратуре, она должна уже подавать в суд и так далее. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с сотрудницей штаба Любови Соболь, которая пожаловалась на то, что ее душили в отделении полиции, выбивая у нее код от мобильного телефона.
Песков отметил, что у Кремля есть доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными видеосъемками и фотографиями. "И в отличии от вас мы также обладаем другими записями, мы обладаем информацией от правоохранителей и непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции", - уточнил он.