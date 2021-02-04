https://ria.ru/20210204/obvinenie-1596037113.html

Депутату Штейн предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм

Депутату Штейн предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм

Следственный комитет России предъявил муниципальному депутату Басманного района Москвы Людмиле Штейн обвинение по делу о нарушении санитарных норм на... РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T16:04

2021-02-04T16:04

2021-02-04T16:06

людмила штейн (депутат)

россия

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил муниципальному депутату Басманного района Москвы Людмиле Штейн обвинение по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции, сообщил РИА Новости в четверг ее адвокат Мансур Гильманов."Моей подзащитной сегодня предъявили обвинение по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК [то есть подстрекательство к этому преступлению]. Она пока не давала показания, но позиция наша не изменилась, виновной себя Людмила не считает", - сказал защитник.Вчера Басманный суд Москвы отправил Штейн под домашний арест по данному делу. Гильманов заявил о намерении обжаловать эту меру.Аналогичные обвинения уже предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Любови Соболь и брату блогера Олегу Навальному. Всех их суд тоже поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".

https://ria.ru/20210204/sobol-1596021296.html

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людмила штейн (депутат), россия, алексей навальный, москва, происшествия