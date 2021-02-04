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Депутату Штейн предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм
Депутату Штейн предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм
Следственный комитет России предъявил муниципальному депутату Басманного района Москвы Людмиле Штейн обвинение по делу о нарушении санитарных норм на... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T16:04
2021-02-04T16:06
людмила штейн (депутат)
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил муниципальному депутату Басманного района Москвы Людмиле Штейн обвинение по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции, сообщил РИА Новости в четверг ее адвокат Мансур Гильманов."Моей подзащитной сегодня предъявили обвинение по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК [то есть подстрекательство к этому преступлению]. Она пока не давала показания, но позиция наша не изменилась, виновной себя Людмила не считает", - сказал защитник.Вчера Басманный суд Москвы отправил Штейн под домашний арест по данному делу. Гильманов заявил о намерении обжаловать эту меру.Аналогичные обвинения уже предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Любови Соболь и брату блогера Олегу Навальному. Всех их суд тоже поместил под домашний арест.Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
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людмила штейн (депутат), россия, алексей навальный, москва, происшествия

Депутату Штейн предъявили обвинение по делу о нарушении санитарных норм

16:04 04.02.2021 (обновлено: 16:06 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Следственный комитет России предъявил муниципальному депутату Басманного района Москвы Людмиле Штейн обвинение по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции, сообщил РИА Новости в четверг ее адвокат Мансур Гильманов.
"Моей подзащитной сегодня предъявили обвинение по части 4 статьи 33, части 1 статьи 236 УК [то есть подстрекательство к этому преступлению]. Она пока не давала показания, но позиция наша не изменилась, виновной себя Людмила не считает", - сказал защитник.
Вчера Басманный суд Москвы отправил Штейн под домашний арест по данному делу. Гильманов заявил о намерении обжаловать эту меру.
Аналогичные обвинения уже предъявлены участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной, главе московского штаба Алексея Навального Олегу Степанову, Любови Соболь и брату блогера Олегу Навальному. Всех их суд тоже поместил под домашний арест.
Согласно материалам уголовного дела, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Упомянутые оппозиционеры были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны".
 
Людмила Штейн (депутат)РоссияАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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